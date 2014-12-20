به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بدین شرح است:
فقدان اسفناك عالم ربانى و خدمتگزار صديق اسلام و مسلمين و جامعه روحانيت، جناب آيت الله غيورى (رحمه الله عليه) موجب نهايت تأسف گرديد.
اين عالم دلسوز و مهربان عمرى را در خدمت به پيروان مكتب اهلبيت(عليهم السلام) مخصوصآ علما و طلاب علوم دينى گذراند، اعتماد بزرگان دين به ايشان بهترين سند تقوا و پرهيزگارى آن روحانى نيكنام بود.
خداوند روح او را با ارواح پاك اجداد طاهرينش محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر فراوان دهد.
اينجانب اين ضايعه مولمه را به جامعه روحانيت و خانواده محترم ايشان تسليت عرض مىكنم.
عاش سعيدآ ومات سعيدآ
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