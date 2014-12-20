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۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۱

آیت الله مکارم شیرازی:

اعتماد بزرگان به آیت الله غیوری بهترين سند تقوای آن روحانى نيك‌نام بود

اعتماد بزرگان به آیت الله غیوری بهترين سند تقوای آن روحانى نيك‌نام بود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، عنوان کرد: اعتماد بزرگان به آیت الله غیوری بهترين سند تقوا و پرهيزگارى آن روحانى نيك‌نام بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بدین شرح است:

فقدان اسفناك عالم ربانى و خدمتگزار صديق اسلام و مسلمين و جامعه روحانيت، جناب آيت ‌الله غيورى (رحمه الله عليه) موجب نهايت تأسف گرديد.

اين عالم دلسوز و مهربان عمرى را در خدمت به پيروان مكتب اهل‌بيت(عليهم السلام) مخصوصآ علما و طلاب علوم دينى گذراند، اعتماد بزرگان دين به ايشان بهترين سند تقوا و پرهيزگارى آن روحانى نيك‌نام بود.

خداوند روح او را با ارواح پاك اجداد طاهرينش محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر فراوان دهد.

اينجانب اين ضايعه مولمه را به جامعه روحانيت و خانواده محترم ايشان تسليت عرض مى‌كنم.

عاش سعيدآ ومات سعيدآ

کد مطلب 2447035

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