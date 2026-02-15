۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۰۰

ثبت‌نام ۴۲۳ داوطلب در انتخابات شوراهای روستایی گلستان

گرگان-رئیس ستاد انتخابات گلستان از ثبت‌نام ۴۲۳ نفر داوطلب برای انتخابات شوراهای روستایی تا پایان روز دوم نام‌نویسی خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۷ نفر بانوان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین آمار ثبت‌نام داوطلبان اظهار کرد: تا پایان روز دوم فرآیند نام‌نویسی، در مجموع ۴۲۳ نفر در سطح استان ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که از این تعداد ۳۷ نفر از بانوان و مابقی از آقایان هستند.

وی افزود: ثبت‌نام داوطلبان در ۱۴ شهرستان و ۲۷ بخش استان در حال انجام است و روند اجرایی مطابق برنامه زمان‌بندی و ضوابط قانونی پیش می‌رود.

رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به الزامات قانونی برای برخی داوطلبان خاطرنشان کرد: افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هستند و ملزم به استعفا از مسئولیت‌های خود می‌باشند، باید پیش از ثبت‌نام استعفای خود را ارائه کرده و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه را دریافت کنند.

حمیدی تأکید کرد: این افراد موظف‌اند تأییدیه رسمی استعفا را در سامانه ثبت‌نام بارگذاری کنند تا فرآیند بررسی مدارک آنان بدون مشکل انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت رعایت دقیق ضوابط قانونی از سوی داوطلبان اظهار کرد: تمامی مراحل ثبت‌نام به صورت الکترونیکی رصد می‌شود و داوطلبان باید مدارک و مستندات خود را مطابق دستورالعمل‌ها در سامانه بارگذاری کنند تا از بروز هرگونه نقص یا تأخیر در بررسی صلاحیت‌ها جلوگیری شود.

