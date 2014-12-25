مرگ دویوزپلنگ در یک هفته/برخورد با صنایعی که شبانه تولیدآلودگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در این هفته شاهد رویدادهای مختلفی بود که در ادامه برخی از مهمترین این خبر ها را مرور می کنیم.

پیگیری دولت برای کاهش آلودگی هوا/برخی صنایع شبانه آلودگی ایجاد می‌کنند

روز جمعه هفته گذشته رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه برخی صنایع شبانه آلودگی ایجاد می کنند گفت:سازمان محیط زیست گروه بازرسی را ایجاد کرده تا این موضوع را بررسی و بطور قاطع با صنایع آلاینده برخورد کند.

دکتر معصومه ابتکار با بیان این مطلب افزود: گزارشاتی را در برخی شهر ها و تهران داشته ایم که برخی از صنایع شبانه باعث ایجاد آلودگی و یا تخلیه پساب صنعتی دارند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی هوا در زمستان امسال گفت: با پیش گرفتن سیاست ها و برنامه های دولت و سازمان حفظت محیط زیست وضعیت هوا نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و در بسیاری از شاخص های آلاینده میزان خطر و ناسالم را نداریم تنها در شاخص ذرات زیر 2.5 میکرون آلودگی ها وجود دارد. ذرات زیر 2.5 میکرون که منشا آن احتراق سوخت و احتراق ناقص سوخت و بخشی هم بخاطر گرد غبار است .

وی اضافه کرد: توصیه ای که به مردم عزیزمان داریم اینست که وقتی همزمان 5 میلیون خودرو و موتور سیکلت را استفاده می کنیم قطعا این آلودگی ها پیش می آید و باید تلاش کنیم در زمینه الگویی حمل و نقل و ترافیکی بسمت حمل و نقل عمومی حرکت کنیم و این محقق نمی شود مگر با کمک و خواست مردم.

42 ماه حبس برای عامل کشتار پلنگ ایرانی

روز شنبه مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران از 42 ماه حبس برای عامل کشتار پلنگ ایرانی با تأیید دادگاه تجدید نظر خبر داد.

کیوان هوشمند با بیان این مطلب افزود: خردادماه سال جاری به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی شهرستان تالش در استان گیلان نیروهای یگان محیط زیست تالش پس از دو ماه تحقیق، بررسی و بدست آوردن یک قطعه عکس، متخلف مربوطه را شناسایی کردند.

هوشمند اظهار داشت: با توجه به مستندات، تصاویر و دم پلنگ کشف شده، متهم در بازجویی ها به کشتار یک پلنگ در منطقه جنگلی چوبر تالش در فروردین ماه سال جاری و با شلیک توسط اسلحه غیرمجاز اعتراف کرد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش حویق در شهرستان تالش، متهم مربوطه به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده (پلنگ) به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیر مجاز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تأکید کرد: در جریان بررسی مجدد پرونده توسط قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به اقرار صریح متهم، عکس های موجود، دم پلنگ کشف شده و سایر محتویات پرونده دلایل متهم برای اعتراض به رای بدوی را غیر موجه دانستند.بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی متهم، رای دادگاه بدوی مبنی بر تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و توقیف اسلحه مربوطه به نفع دولت را قطعی دانستند.

وی اظهار داشت: پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم پس از پرداخت جریمه نقدی و توقیف اسلحه جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شد.

اعتراض فعالان محیط زیست به طرح جاده ابر و جزیره آشوراده

در این روز ستاد مردمی حفاظت از جنگل ابر" طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ابطال واگذاری منطقه آشوراده و بسته شدن پرونده جاده جنگل ابر شدند.

حنیف رضا گلزار، یکی از اعضای ستاد مردمی حفاظت از جنگل ابر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نامه گفت: دو موضوع اصلی که در این نامه به آن اشاره کردیم در واقع درخواست از رئیس جمهور برای ابطال موضوع واگذاری اراضی آشوراده برای احداث مجتمع های گردشگری و ابطال و بسته شدن پرونده جاده جنگل ابر است.

وی گفت: در بحث محیط زیست معتقدیم که مرز جغرافیایی وجود ندارد بنابر این ما در ستاد مردمی حفاظت از جنگل ابر خود را ملزم دانستیم که در مورد موضوع واگذاری اراضی آشوراده در استان گلستان به عنوان استان هم مرز با سمنان نظری ارائه دهیم و از تشکل های فعال زیست محیطی این استان حمایت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص واگذاری اراضی آشوراده دو نوع نگرش وجود دارد، یک سری از فعالین حوزه محیط زیست معتقدند اصلا واگذاری صورت نگرفته و ضمن تکذیب شدید این واقعیت تلخ، هرگونه موضع گیری در این مورد را به نوعی تضعیف خانم ابتکار و سازمان حفاظت محیط زیست تعبیر می کنند و دسته دوم معتقدند که واگذاری صورت گرفته و سازمان حفاظت از محیط زیست هم با این موضوع موافقت کرده و این یعنی عدول از شرح وظایف آشکار سازمان.

رعایت ملاحظات زیست محیطی در نیروهای مسلح یک اصل است

روز یکشنبه وزیر دفاع رعایت ملاحظات زیست محیطی را در نیروهای مسلح یک اصل دانست و گفت: در وزارت دفاع گام های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بر داشته شده است.

حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان حفاظت محیط زیست که در محل وزارت دفاع برگزار شد، با بیان اینکه مبادله این تفاهم نامه سرآغاز همکاری همه جانبه و مسئولانه فی مابین تلقی می شود، گفت: در دولت یازدهم اهتمام جدی به مسائل زیست محیطی صورت می گیرد و در همه طرح ها، برنامه ها مورد توجه و اهتمام است.



وی با اشاره به اینکه نسبت مصوبات زیست محیطی هیات دولت نسبت به سایر مصوبات قابل توجه است، گفت: در وزارت دفاع گام های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بر داشته شده است و باور جدی این است که در تمامی ابعاد به مسائل محیط زیست بپردازد.

وزیر دفاع از خروج صنایع آلاینده دفاعی از شهرها خبر داد و گفت: در مکان هایی که صنایع وجود دارد نیز استاندارد های زیست محیطی رعایت می شود تا آسیبی به محیط زیست وارد نشود و اگر صنایعی مشکلات آلایندگی داشته باشند ، برای رفع آلایندگی تلاش می کنیم.

مرگ دو یوزپلنگ در یک هفته اخیر/ تصادف جاده ای عامل کشتار

روز دوشنبه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مرگ دومین یوزپلنگ خارتوران شاهرود در محدوده مرزی این استان با عباس آباد خراسان رضوی خبر داد.

عباسعلی دامنگیر با اشاره به برخورد یک قلاده یوزپلنگ ماده با اتومبیل در چهارشنبه شب هفته گذشته در محدوده منطقه زیستکره خارتوران بیارجمند شاهرود گفت: بر اساس گزارش محیط بانان منطقه متاسفانه دومین یوز که حدود سه سال عمر آن برآورد می شود نیز، شب گذشته بر اثر برخورد با اتومبیل کشته شده است.

وی از تشکیل نشستی با ستاد بحران استانداری در این خصوص خبر داد و گفت: این نشست در راستای انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات بیشتر خواهد بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر ضرورت نصب چراغ گردان و علائم هشدار دهنده در محور مواصلاتی این محدوده تاکید کرد و خواستار همکاری مسئولان در این خصوص شد.

دامنگیر در خاتمه با تاکید بر اینکه نحوه وقوع حادثه توسط ماموران در دست پیگیری است اظهار داشت: گزارشی مبنی بر نوع جنسیت این قلاده یوز نیز ارائه نشده است.

هوای پایتخت بعد از 10 روز در شرایط سالم قرار گرفت

در این روز مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 97در شرایط سالم قرار گرفت.

دکتر وحید حسینی افزود: به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در بیشتر ایستگاهها از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

تبعات برگزاری مسابقه موش کشی/ترویج خشونت در میان دانش آموزان

روز سه شنبه رئیس انجمن حمایت از حیوانات با انتقاد از برگزاری مسابقه موش کشی توسط انجمن علمی دانشگاه مشهد، گفت: این اقدام علاوه بر اثرات جدی بهداشتی موجب ترویج خشونت در میان دانش آموزان می شود.

دکتر سید جاوید آل داوود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته گذشته انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد با برگزاری مسابقه ای جهت تشریح کالبد موش حدود 400 موش در اختیار دانش آموزان قرار داد.

رئیس انجمن حمایت از حیوانات اظهار داشت: این انجمن علمی ادعا کرده بود که این موش ها، جانوران آزمایش شده ای هستند که قرار است معدوم شوند و موسسه رازی آنها را در اختیار انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد قرار داده است.

آل داوود تصریح کرد: اما در تماس هایی که با موسسه رازی داشتیم چنین ادعایی تکذیب شد و مسئولان این موسسه اعلام کردند به دلیل اینکه حیوانات آزمایش شده حاوی مقادیر زیادی از داروها و تشعشعاتی هستند که ممکن است در تماس با انسان اثرات بهداشتی جبران ناپذیری داشته باشند به هیچ عنوان این موسسه حیوانات آزمایش شده را در دسترس افراد عادی قرار نمی دهد و به شیوه خاص آنها را معدوم می کند.

وی افزود: متاسفانه این مسابقه که از روزها قبل برای آن تدارک دیده شده بود و موش ها را در اختیار دانش آموزان برای تمرین کردن در منازل قرار داده بودند پنجشنبه گذشته برگزار شد و تعداد زیادی از موش هایی که به نظر می رسد انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد تهیه کرده توسط دانش آموزان تشریح و تلف شدند.

به اعتقاد آل داوود، این اقدام نه تنها از لحاظ اخلاقی موجب ترویج خشونت در میان دانش آموزان که عمدتا کم سن و سال بوده اند، می شود از سوی دیگر به دلیل اینکه ممکن است موش ها دارای میکروب ها و آلودگی هایی باشند از نظر بهداشتی نیز اقدامی قابل انتقاد است.

فومن در انتظارگام سوم حذف مجسمه شکارچی/نصب تندیس شکارچی نادم در مریوان

روز چهارشنبه مدیر دیده بان حقوق حیوانات بااشاره به حذف مجسمه شکار درسوسنگرد و سیاهکل ازوعده مسئولان محیط زیست برای حذف تندیس شکار در فومن خبر دادوافزود:در مریوان نیزمجسمه شکارچی نادم در یکی از پارک های شهر نصب شد.

شهرام امیر شریفی افزود: پس از برچیده شدن تندیس شکارچی از میدانی در شهر سوسنگرد، و با گذشت بیش از یک سال از مسئولان محیط زیست برای حذف سه تندیش شکار از سه شهر مختلف، مجسمه شکار چی از میدان دیلمان سیاهکل نیز حذف و قرار شد که آن را با تندیس یک پلنگ که از گربه سانان با اهمیت و در خطر انقراض منطقه است، جایگزین کنند.

وی با بیان اینکه هنوز یک مجسمه که نماد شکار و شکارچی است در کشور باقی مانده اظهار داشت: این تندیس در شهرستان فومن قرار دارد و مسئولان محیط زیست وعده پیگیری برای حذف این نماد ضد محیط زیستی از این شهرستان سر سبز کشور را نیز داده اند.

شریفی با اشاره به تندیسی که در میدان 15 خرداد شهر مشهد نصب شده است، تصریح کرد: این مجسمه مضمونی بر خلاف تندیس های شکار دارد و نماد توبه از شکار در پیشگاه امام رضا(ع) است.

مدیر دیده بان حقوق حیوانات تاکید کرد: شهرداری مریوان، نیز در اقدامی زیست محیطی مجسمه کاک احمد عزیزی شکارچی نادمی که به اصرار دختر کوچکش شکار را ترک کرد و با شکستن تفنگش سونامی تفنگ کشان را در کشور راه انداخت در پارک ۲۶ گلان این شهر نصب کرد.

وی افزود: بر پایه این مجسمه با دعوت از تفنگ به دستان برای شکستن تفگ های شکاریشان نوشته شده: برای احیای طبیعت و بقای جانداران وحشی بیایید قامت اسلحه شکاری را خمیده نماییم.

بازدید وزیر دادگستری از تالاب فریدونکنار/بساط صیادان متخلف جمع شود

در این روز وزیر دادگستری به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از تالاب بین‌المللی روستای ازباران شهرستان فریدونکنار بازدید و بر جمع آوری بساط صیادان متخلف این منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در بازدید از تالاب بین‌المللی ازباران با بیان اینکه حضور بیش از دو هزار قوی مهاجر در این تالاب نشانه مهمان‌نوازی اهالی منطقه است، گفت: این طبیعت زیبا باید حفظ شده و اجازه ورود افراد سودجو به حاشیه آن داده نشود.

وزیر دادگستری ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی مردمی که از غذاهای خانگی برای قوها تغذیه می‌آورند، گفت، باید قدردان این مردم بود و مسئولین حفاظت محیط زیست نیز نباید اجازه تجاوز به حریم این پرندگان زیبا را بدهند.