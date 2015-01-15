اعتراض دوباره متخصصان به ساخت جاده در جنگل ابر/برنامه های روز هوای پاک

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در این هفته شاهد رویداد های مختلفی بود که مهمترین انها بازدی فراکسیون محیط زیست مجلس از جنگل ابر و درخواست برای ارائه نظر توسط متخصصان برای تصمیم گیری در این خصوص بود در ادامه برخی از دیگر اخبار زیست محیطی این هفته را مرور می کنیم.

کشتار سگ ها و آتش زباله ها/ ایجاد کانون آلودگی در شهر

جمعه هفته گذشته اعلام شد هفته گذشته شهرداری رشت در حالی اقدام به کشتار تعداد زیادی سگ به بهانه هار بودن با روش های غیربهداشتی کرده که بسیاری از کارشناسان محیط زیست تجمع زباله های شهری را عامل افزایش جمعیت سگ های شهری می دانند.

این اعتراض ها در نهایت شهرداری رشت را مجبور کرد تا در پرتال خود عنوان کند که راهی دیگر به جز اجرای این روش وجود نداشته اما خود این مسئولان از نامناسب بودن آن آگاهند.

شاید افرادی این همه اعتراض و دغدغه برای نحوه کشتن تعدادی سگ که بسیاری آنها را ولگرد و مزاحم می دانند را زیادی بدانند و حتی داشتن درصد کمی از احتمال هار بودن این حیوانات را دلیلی کافی برای از بین بردن آنها تلقی کنند اما به هر حال مدیران باید بدانند در جامعه امروز نمی توان بدون مطالعه و بنابر سلیقه شخصی چنین رفتارهای غیر اصولی را در مورد جانوری که کوچکترین سهمی در تعیین سرنوشت خود ندارند انجام داد و و با هیچ واکنشی از سوی جامعه مواجه نشد.

تخریب جنگل ابر حتی در کوتاه مدت برای مردم محلی منفعتی ندارد

روز شنبه رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات درواکنش به نظریکی از نمایندگان مبنی براینکه چه اشکالی دارد محیط زیست به خاطر منفعت مردم تخریب شود گفت:تخریب جنگل ابر حتی در کوتاه مدت هم به نفع مردم نیست.

دکتر هادی کیا دلیری در خصوص بازدید نمایندگان مجلس از جنگل ابر، افزود: تاکنون بارها و بارها کارشناسان و متخصصان محیط زیست در خصوص ارزش‌های جنگل ابر بحث کرده و این جنگل را به عنوان یک سرمایه ملی معرفی کرده‌اند.

وی در خصوص اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اشکالی ندارد که محیط زیست به نفع مردم تخریب شود، اظهار داشت: البته نفع مردم با دیدگاه‌های مختلف به صورت متفاوت تعریف می‌شود. منفعت کوتاه مدت عده ای از مردم نباید با تخریب یک سرمایه ملی که منفعت تمام مردم کشور به آن بستگی دارد، مقایسه شود .

به گفته رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات، وقتی پای منافع ملی در میان است، حتی اگر عده‌ای از مردم به صورت کوتاه مدت از نظر اقتصادی متضرر شوند، اشکالی ندارد اما اینکه سود اقتصادی عده‌ای از مردم را در تخریب یک سرمایه ملی ببینیم، تماما اشکال است.

کیا دلیری تصریح کرد: البته ساخت این جاده در جنگل ابر حتی به صورت کوتاه مدت نیز برای مردم منطقه منفعتی ندارد، چرا که تمام جاده‌هایی که تاکنون حتی به منظور حفاظت در مناطق طبیعی کشور کشیده شده‌اند، منجر به زمین‌خواری، تخریب و قاچاق چوب شده‌اند چه برسد به اینکه این جاده از همان ابتدا به منظور بالا بردن ارزش افزوده زمین‌های مردم این منطقه و دسترسی برای ویلاسازی ساخته می‌شود.

وی افزود: مردم این منطقه باید بدانند با ساخت جاده در جنگل ابر ممکن است سود ناچیزی عاید آنها شود و قیمت زمین‌هایشان اندکی بالا برود اما در بلند مدت افراد خاصی از این بابت سودهای کلان خواهند برد و چیزی نصیب مردم محلی به غیر از از دست دادن فرهنگ و سرزمین آبا و اجدادی‌شان نخواهد شد.

سومین آهو بر اثر برخورد با خودرو در پارک ملی گلستان تلف شد

در این روز مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، از تلف شدن سومین آهو طی یک ماه اخیر بر اثر برخورد با خودرو در پارک ملی گلستان خبرداد.

کیوان هوشمند افزود: این حادثه ظهر روز گذشته در حاشیه دشت میرزابایلو رخ داده است.

به گفته وی، طی یک ماه گذشته (از ۲۱ آذر تا ۲۱ دیماه) سه آهو بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده پارک ملی گلستان از بین رفته اند. همچنین طی این مدت یک پلنگ و یک گراز نیز به همین سرنوشت دچار شده اند.

هوشمند اظهار داشت: دشت میرزابایلو تنها زیستگاه آهو در پارک ملی گلستان می باشد که تنها حدود ۳۵۰ آهو در این محدوده زندگی می کنند. این دشت درست در حاشیه جاده آسیایی قرار دارد که این موضوع علاوه بر کاهش شدید امنیت و سهولت دسترسی شکارچیان متخلف به دشت، همواره منجر به مرگ و میر گونه ارزشمند آهو در برخورد با خوردوهای عبوری می شود.

ضرورت توقف مطالعه جاده جنگل ابر/مخرب بودن طرح نیاز به بررسی ندارد

روز یکشنبه عضو هیئت مدیره جامعه جنگلبانی ایران با بیان اینکه اثرات تخریبی احداث جاده در جنگل ابر برای همه کارشناسان و مسئولان محرز است، گفت: حتی مطالعه و بررسی این طرح باید هر چه سریعتر متوقف شود.

کاظم نصرتی افزود: کشیده شدن جاده از دل جنگل ابر بحث جدیدی نیست و چندین سال است که هرچند وقت یک بار عده ای که منافعشان در گرو احداث این جاده است آن را مطرح می کنند و هر بار تمام کارشناسان و مسئولان منابع طبیعی متفق القول آن را به هزار دلیل رد می کنند.

به گفته وی، در این سالها همواره عده ای خواسته اند تا با کشیدن این جاده مسافت روستای شیرین‌‌آباد به علی‌آباد استان گلستان را کم کنند اما آنطور که بسیاری از کارشناسان بارها هشدار داده اند این طرح تنها بهانه‌ای برای تصرف زمین‌هایی است که با کشیده‌شدن جاده قیمت‌شان چند برابر می‌شود.

رئیس جامعه جنگلبانی با بیان اینکه چند هزار سال از عمر جنگل‌های هیرکانی ابر می‌گذرد، اظهار داشت: مسئولان سابق سازمان جنگل ها و محیط زیست نیز از ابتدا با این طرح مخالف بوده اند.

نصرتی در پاسخ به اینکه اخیرا عده ای از نمایندگان فراکسیون محیط زیست از این جنگل و وضعیت زیست محیطی آن بازدید کرده و قرار است بزودی در مجلس در مورد عبور جاده از این جنگل تصمیم گیری شود، تصریح کرد: زمانی که در سازمان جنگلها مسولیت داشتم به همراه کارشناسان چندین بار از این منطقه بازدید کردیم و به دلیل اینکه احداث این جاده تخریب بخش وسیعی از جنگل را در بر داشت حتی مطالعه روی این طرح را متوقف کردیم.

وی افزود: احداث این جاده نه از نظر اقتصادی و نه از نظر زیست‌محیطی مقرون به صرفه نیست و بارها این را کارشناسان اعلام کرده اند بنابراین نمایندگان مجلس که اعلام کرده اند برای تصمیم گیری نهایی نیازمند بررسی نظر کارشناسان هستند با سرچ مختصری در گوگل خواهند دید که تمام کارشناسان این حوزه با احداث این جاده مخالف هستند.

عضو هیئت مدیره جامعه جنگلبانی ایران با بیان اینکه بی‌توجهی به مطالعات زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی خسارات جبران ناپذیری به عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد می کند تأکید کرد: اما با وجود تمام این هشدارها، روند تخریب طبیعت به بهانه توسعه و گردشگری همچنان ادامه دارد.

کنترل آلودگی عقبه سدکرخه در آبدانان/تلف شدن ۳۰هزار ماهی و۲۵۰پرنده آبزی

در این روز رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبدانان گفت: آلودگی عقبه سد کرخه در آبدانان که بر اثر نشت گازوئیل رخ داده بود در حال کنترل است.

احمد ایمانی اظهار داشت: چند روز پیش بر اثر ترکیدگی لوله های انتقال گازوئیل در محور زال واقع در حوزه شهرستان پلدختر استان لرستان، حدود ۱۵۰ هکتار از آب عقبه سد کرخه واقع در شهرستان آبدانان دچار آلودگی شد.

وی بیان داشت: متاسفانه بر اثر این آلودگی ۳۰ هزار قطعه ماهی و ۲۵۰ پرنده آبزی تلف شدند و هم اکنون شرکت مذکور موظف به کنترل آلودگی آب شده است.

این مسئول عنوان کرد: از شرکت ذیربط در این ماجرا شکایت کرده ایم و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده است هرچند شرکت مذکور از همان روز در این منطقه برای کنترل آلودگی مستقر شده است تا آلودگی آب کنترل شود.

تنها لکه سبز سمنان را تخریب نکنید/قدر چنین مناطقی را نمی دانیم

روز دوشنبه مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل ابر تنها لکه سبز استان سمنان است، گفت:اگر جهان در مورد این جنگل بداند آن را جزء کم نظیرترین مناطق معرفی می کند اما ما قدر چنین مناطقی را نمی دانیم.

دکتر اسماعیل کهرم با بیان اینکه ابری که در بالای این جنگل ایجاد می‌شود، حاصل خود جنگل ابر است، تاکید کرد: چندی پیش مهمان کشور سوئیس بودم که مسئولان محیط زیست این کشور، منطقه «گُدارد» در این کشور را به عنوان تنها نقطه جهان که در پایین آن جنگل وجود دارد و در بالا ابر قرار دارد، معرفی کردند که من چون مهمان آنها بودم، خجالت کشیدم که در مورد جنگل ابر در این کشور صحبت کنم.

وی اظهار داشت: 10 درصد جمعیت درختان سرخدار جهان در جنگل ابر قرار دارد، این در حالی است که در حال حاضر دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از این درخت کمیاب یکی از راه‌های قطعی برای علاج سرطان رحم است.

کهرم با اشاره به اینکه در این منطقه راه‌های ارتباطی جایگزین وجود دارد، یادآور شد: اما متاسفانه کسانی که به دنبال احداث جاده در این جنگل هستند، هیچ یک از این ارزش‌ها را در نظر نمی‌گیرند و تنها سود اقتصادی که حاصل فروش راحت‌تر محصولات دامداری و کشاورزی جوامع محلی این منطقه را به عنوان صرفه اقتصادی این جاده مطرح می‌کند.

به گفته کهرم، اینکه نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس در بازدید اخیر خود تصمیم‌گیری نهایی برای کشیدن جاده در جنگل ابر را موکول به بررسی‌های کارشناسی کرده‌اند، بسیار امیدوارکننده است اما پیش از این نظر کارشناسی، بایستی کارشناسان مسئول و متعهد برای این موضوع تعریف شده؛ ضمن اینکه این کارشناسان حتما باید مستقل بوده و متاثر از این فراکسیون، آن کمیسیون، فلان مسئول در سازمان محیط زیست و ... نباشند.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته برای یک پروژه ابتدا کارشناسان بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و در نهایت مسئولان در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری می‌کنند، تاکید کرد: اما بعضی اوقات، ما طرح‌ها را بر اساس مسائل غیر کارشناسی تصویب می کنیم و پس از تصویب، به صورت فرمالیته کارشناسی می‌شود که اگر چنین کارشناسی مد نظر است، به هیچ عنوان به درد نمی‌خورد.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست‌ها با اشاره به عکس‌العمل 82، NGO و 26 انجمن دانشگاهی و تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی در مورد واگذاری آشوراده، اظهار داشت: چنین کمپین‌هایی نقش‌ و تاثیر بسیار جدی در تصمیم‌گیری برای طرح‌ها و پروژه‌ها دارد کما اینکه در مورد طرح گردشگری آشورا ده، همین کمپین‌ها سازمان محیط زیست را در نهایت مجبور به عقب‌نشینی کرد تا این طرح فعلا متوقف شود.

سازمان حفاظت محیط زیست نشستی با سرمایه گذار طرح گردشگری در آشوراده نداشته است

در این روز تشکل های مردم نهاد زیست محیطی در نشستی با حضور معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست و مدیر کل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی، دیدگاه های خود در مورد گردشگری در جزیره آشوراده را مطرح کردند.

احمد علی کیخا با بیان اینکه طرح گردشگری در آشوراده همانند درخواست های دیگر از سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: در مدت تصدی مسئولیت اینجاب هیچ عقب نشینی برای حفظ محیط زیست وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست نشستی با سرمایه گذار طرح گردشگری در آشوراده نداشته است.

وی تصریح کرد: مطالعات جامع طرح های تفصیلی مناطق حفاظت شده در سازمان حفاظت محیط زیست از جمله پناهگاه حیات وحش میانکاله انجام شده است و نقشه زون بندی تعیین شده است.

کیخا خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح آشوراده در دوره گذشته سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان بازرسی پاسخ دادیم که امکان طبیعت گردی بر اساس مطالعات طرح جامع مدیریت مناطق در این منطقه وجود دارد ولی می بایست جزییات طرح از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مطالعات تفصیلی مدیریت مناطق حفاظت شده مبنای عمل سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار داشت: اگر نقدی بر این مطالعات وجود دارد بازنگری و اصلاح می شود.

احداث جاده در جنگل ابر هیچ ضرورتی ندارد/بحثی در مورد کیفیت جاده نداریم

روز سه شنبه معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست بارها گفته که احداث جاده در جنگل ابر هیچ ضرورتی ندارد، اظهارداشت: بنابراین در مورد کیفیت جاده بحثی نداریم.

دکتر احمدعلی کیخا با اشاره به بازدید جمعی از نمایندگان فراکسیون محیط زیست در هفته گذشته از جنگل ابر اظهار داشت: بیشتر نمایندگان فراکسیون محیط زیست پس از این بازدید به طور جدی بر عدم ضرورت احداث جاده در جنگل ابر تاکید کرده اند.

به گفته وی در حال حاضر چهار جاده در این جنگل موجود است که همه جاده های ماشین رو و مناسبی هستند بنابراین بیش از این نیازی به احداث جاده در این منطقه که یکی از مناطق بکر و معرف در دنیا است وجود ندارد.

به گفته معاون طبیعی سازمان محیط زیست، بسیاری از جاده هایی که در کشور به مناطق طبیعی کشیده شده اند به بهانه حمل و نقل آسان تر بومیان احداث شده اما پس از مدتی منجر به تغییر کاربری اراضی در آن مناطق شده و در نهایت به تخریب بهترین مناطق زیست محیطی کشور منجر شده است.

کیخا تصریح کرد: بنابراین سازمان محیط زیست به هیچ عنوان با احداث جاده در این جنگل موافق نیست و اینکه برخی از نمایندگان احداث تونل را به جای کشیدن جاده در این جنگل مطرح کرده اند را قبول ندارد چراکه با اصل موضوع مخالف است.

وی در پاسخ به اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه اشکالی ندارد محیط زیست برخی مواقع برای منافع مردم تخریب شود، تاکید کرد: حفظ اکوسیستم های طبیعی دقیقا به خاطر منافع مردم است و چنین اظهارنظری بی معنی است.

سفر درناها به لیگ جهانی والیبال/ خشکسالی به زمین والیبال می رود

در این روز اعلام شد بر اساس هماهنگی های انجام شده بین سازمان حفاظت محیط زیست و فدراسیون والیبال، درنا به عنوان دومین نماد محیط زیستی با ورزشکاران ایرانی در سطح ملی و جهانی مطرح می شود.

محمد داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشور در دیدار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: درنا به عنوان نماد والیبال ایران راهی لیگ جهانی والیبال می شود.

وی با ابراز تمایل فدراسیون والیبال برای استفاده از نماد درنا بر روی پیراهن تیم ملی والیبال در مسابقات لیگ جهانی که بیش از چهل میلیون مخاطب در داخل کشور و صدها میلیون بیننده در سطح جهان دارد گفت: با توجه به اهمیت و مطرح بودن این مسابقات در سطح جهان فرصت بسیار مغتنم ایست برای اینکه تیم ملی والیبال کشور حامل پیام های زیست محیطی باشد.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز رضایت و قدردانی از تلاش های فدراسیون والیبال بیان کرد: این اقدامات به معنی استفاده از فرصت ها برای شاخص کردن موضوعات محیط زیستی و انتقال فرهنگ زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی است که امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت های آموزشی در این راه نهایت استفاده را داشته باشم.

احداث تونل درجنگل ابر ممکن نیست/احتمال لغزش به خاطر سازندهای بستر جنگل

روز چهارشنبه معاون سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه امکان احداث تونل در جنگل ابر وجود ندارد، گفت: به دلیل حساسیت ساختار زمین شناسی بستر این جنگل احتمال لغزش در محدوده تونل وجود دارد.

بهزاد انگورج افزود: در بازدیدی که از جنگل ابر به همراه نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس داشتیم تمام این نمایندگان از نزدیک یک ویژگی این جنگل یعنی نازک بودن آن در نوار هیرکانی را مشاهده کردند.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل عبور دو خط انتقال برق یک مسیر گاز و یک مسیر دسترسی به خدمات در این جنگل آنچه که مشخص است این است که تحمل و توان اکولوژیک جنگل ابر در حدی نیست که توان عبور شبکه جاده دیگری را داشته باشد.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه تاکنون هیچ خط پروژه و مسیری برای این جاده ارائه نشده است اظهار داشت: بنابراین اساسا بررسی درخصوص امکان احداث تونل در مسیر این جاده صورت نگرفته است.

انگورج اظهار داشت: اما گزارش های زمین شناسی این منطقه حاوی نکاتی است که نشان دهنده حساسیت لغزشی سازند بستر و ناپایدار بودن زمین شناسی این منطقه است.

وی تاکید کرد: بنابراین احداث تونل به جای جاده به دلیل بافت شیل ذغالی خاک این جنگل امکان پذیر نیست و در نهایت از نظر فنی به دلیل زهکشی نامناسب موجب خشکیده شدن جنگل ابر می شود.

کاهش ۱۵۰درصدی بنزن در هوای تهران با حذف بنزین پتروشیمی

در این روز به مناسبت روز هوای پاک معاون انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه میزان بنزن در برخی نقاط تهران از ۸۰۵ پی پی بی در سال ۸۹، به ۶.۴ پی پی بی در سال جاری رسیده گفت: مهمترین عامل این کاهش حذف بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت است.

توزیع سوخت یورو 4 در 6 کلان شهر، حذف کامل بنزن با اجرای طرح کهاب ظرف 1.5 سال آینده، کاهش چشمگیر گوگرد در گازوئیل 5 کلانشهر، حذف مازوت در نیروگاهها تا سال آینده، راندمان گاز طبیعی در منازل 15 درصداست، اعمال استاندارد خودرو پس از 6 سال، توقف تولید وانت پیکان از ابتدای سال 94 ، حذف تقلب در سیستم جدید معاینه فنی خودرو ها، افتتاح پایش آن لاین 35 کارخانه سیمان در تهران همزمان با روز هوای پاک، پیشنهاد استفاده از خودوری عمومی در روز هوای پاک به رییس جمهور، اخذ معاویه فنی خودروی معاون اول رییس جمهور در این روز، تعداد روز های پاک پایتخت در سال جاری نسبت به سال گذشته 10 روز افزایش یافت، روزهای پاک در کرج در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برار شد، اعمال استاندارد روز اروپا برای موتور سیکتها از ابتدای سال 97، هر موتور سیکلت 5 برابر خودوری غیر استاندارد آلودگی تولید می کند، لایحه ارزیابی اثرات زیست محیطی در انتظار تصویب مجلس و مشارکت همه جانبه کلید کاهش آلودگی هوا از دیگر محور هایی بود که سعید متصدی در این نشست خبری عنوان کرد.