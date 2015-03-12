دیدار فعالان محیط زیست با رهبری/تاکید رهبری بر اهمیت منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در این هفته همزمان با هفته منابع طبیعی شاهد رویداد های مختلفی بود که در صدر آنها دیدار مقام معظم رهبری با فعالان این حوزه بود .

دیدار رهبر معظم انقلاب با فعالان محیط زیست

روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست کشور تاکید کردند: مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه در دیدار مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.

ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها و پدیده ریزگردها اشاره و تأکید کردند: این مشکلات، با صبر و حوصله و تدبیر و پیگیری لازم، قابل حل هستند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.

رهبر انقلاب اسلامی هوا، آب و خاک را سه عنصر اصلی در محیط زیست برشمردند و گفتند: برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کلان شهرها، و پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول ، مقابله کنند.

ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض از مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان است.

حضرت آیت الله خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در جامعه بوسیله رسانه ملی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.

توزیع ۷۰۰ هزار اصله نهال در استان تهران/مقابله با کانون ریزگردها

روز جمعه هفته گذشته همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی مدیر کل منابع طبیعی استان تهران از توزیع ۷۰۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی و مقابله با بیابانزایی در ۳۰۰ هکتار کانون ریزگرد استان خبر داد.

غلامعباس عبدی نژاد افزود: این گونه ها شامل گونه هایی از قبیل توت، گردو، پسته، زیتون، سرو نقره ای، کاج تهران، بادام، بید، اقاقیا و زبان گنجشک دارد.

عبدی نژاد با بیان اینکه همزمان با برنامه های استان تهران در ۳۱ استان دیگر به موازات برنامه های درختکاری اجرا می شود تاکید کرد: در آخرین روز از هفته منابع طبیعی یعنی پنجشنبه ۲۱ اسفندماه که با عنوان منابع طبیعی، مشارکت مردمی، کنترل بیابان زایی و ریزگردها نامگذاری شده برنامه هایی برای بیابان زایی حدود ۳۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی منطقه ملارد و ورامین در استان تهران که جزو مهمترین کانونهای تولید گردو غبار در استان محسوب می شوند نهال کاری خواهند شد.

به گفته عبدی نژاد، برای هر هکتار حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ اصله نهال در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در ۳۰۰ هکتاری که بیابان زایی می شود حدود ۹۰ هزار اصله نهال غرس می شود.

عبدی نژاد تصریح کرد: در هفته منابع طبیعی به طور کلی حدود ۵۰۰ اصله نهال توسط منابع طبیعی تهران و ۲۰۰ هزار اصله نهال توسط ستاد فضای سبز استانداری تهران بین علاقه مندان، شهروندان، شهرداری شهرهای اقماری استان تهران و دیگر دستگاهها توزیع می شود.

سفر درنای امید و قوهای آوازه خوان به سرزمین های دور

با آغاز شخم و شیار اراضی شالیزاری مازندران بازگشت تنها بازمانده درنای سپید سیبری و پرندگان مهاجر به سرزمین های دور شروع شد.

تنها بازمانده درنای سپید سیبری نیمه پاییز بود که به مناطق تالابی مازندران سفر کرد و در روزهای اخیر، سفر دوباره اش را به سرزمین های سرد و دور شروع کرد.

همزمان با نوشدن سال جدید، مهاجرت دیگر گونه های پرندگان مهاجر از تالابها و دشتهای مازندران شروع شد اما یک پرسش اساسی در ذهن دوستداران طبیعت همواره پابرجاست که آیا دوباره تک درنای سیبری را در استان خواهند دید؟

تنها بازمانده درنای سیبری امسال ۹ آبانماه در تالاب بین المللی فریدونکنار دیده شد که موجبات شادی مردم منطقه را فراهم آورد و چند روزی است که مازندران را به مقصد سفری دور و دراز ترک کرده است.

هفته های پیش رو آخرین روزهای حضور قوهای مهاجر در تالاب های مازندران است و این پرندگان زیبا، تالاب های استان را با همه تلخی ها و شیرینی هایش با پرواز به سرزمین های شمالی ترک می کنند و شاید دیدن دوباره برخی گونه ها برای طبیعت گردان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود.

هر سال پنج هزار قطعه قوهای آوازه خوان به مازندران سفر می کنند که برخی از آنان اسیر دامها و تورهای هوایی و شبانگاهی صیادان و شکارچیان غیرمجاز شده و از چرخه طبیعت حذف می شوند.

شناسایی مرتفع ترین هرم ماسه بادی جهان در لوت/ رکورد چین زده شد

روز شنبه اعلام شد: مرتفع ترین هرم ماسه بادی جهان با ارتفاع ۵۲۰ متر که حدود ۲۰۰ متر از رکورد قبلی این سازند بیابانی در چین مرتفع تر است در بلند ریگ یلان در شرق بیابان لوت شناسایی شد.

بهمن ایزدی رئیس هیئت مدیره کانون سبز فارس در این باره گفت: بیابان فرا خشک و گرم لوت در قیاس بابیابان های مشابه در جهان ، دارای ویژگی های کم نظیر و منحصر بفرد است که موجب شده برخی از بوم ناحیه های این بیابان در صدر عوارض طبیعی مناطق خشک جهان قرار گیرد.

به گفته او، بلند ریگ یلان در گستره ای به عرض های متغیراز ۵۵ تا حدود ۷۰ کیلومتر و طول تا حدود ۱۶۰ کیلومتر با مساحت حدود ده هزار کیلومتر مربع در شرق بیابان لوت استقرار یافته است.

مدیر کانون سبز فارس افزود: در ابتدای اسفند ماه سال جاری با فراهم کردن تجهیزات دقیق اندازه گیری سطوح ارتفاعی، محققان این مرکز با پیمایش و صعود به هرم های ماسه بادی مرتفع که برخی از آنها دارای شیب حدود ۷۰ درجه بودند، فراز آن هرم ها را با دستگاه موقعیت یاب جهانی و همچنین داده های جغرافیایی گوگل ارت اندازه گیری و اختلاف میان اطلاعات واصله نیز تعیین شد

ایزدی اظهار داشت: در این برنامه مطالعات محیطی بخشی وسیعی از منطقه مورد نظر و شش هرم مرتفع از کف کریدور و چاله موجود در دامنه هرم ها اندازه گیری شد و در نتیجه هرم های شماره ۴ ، ۵ و ۶ به ترتیب با ارتفاع های ۵۱۰.۳۳ ، ۵۱۳ و ۵۲۰ متر در ردیف بلندترین هرم های موجود در ریگ یلان اندازه گیری شدند.

مدیر کانون سبز فارس یادآورشد: موقعیت واقعی بستر سازند هرم های مذکور مورد مداقه محققین قرار گرفت و بر اساس آن معلوم شد که از کف گود بزرگ ( کمترین سطح موجود در دامنه هرم ها ) مواد ماسه ای بارگذاری شده فاقد هرگونه ناهمواری غیر از ماسه بادی است.

ایزدی این برنامه تحقیقی را کمک بزرگی به مشخص شدن یکی از مهم ترین هویت های طبیعی ، ملی کشور در سطح جهان دانست و افزود: شناسایی هرم ماسه بادی ۵۲۰ متری را به معنای افزایش ۲۲۰ متری ارتفاع هرم ماسه بادی ایران در قیاس با مرتفع ترین هرم ماسه بادی ثبت شده در دنیا که در کشور چین است عنوان می کند: این هرم در حال حاضر در صدر بلندترین هرم های ماسه بادی جهان قرار دارد.

تشدید گشت های مراکز خرید و فروش حیوانات در آستانه سال نو

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از تشدید گشت و کنترل مراکز خرید و فروش حیوانات در آستانه سال نو خبر داد.

نقی میرزا کریمی گفت: هر ساله در آستانه سال نو، خرید و فروش حیوانات بویژه گونه های آبزی رونق پیدا می کند که در سالهای گذشته نیز یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با عوامل آن برخورد کرده است.

وی افزود: امسال نیز با آغاز به کار یگان حفاظت محیط زیست شهر تهران، گشت و پایش مراکز خرید و فروش حیوانات تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

میرزا کریمی با اشاره به اینکه خرید، فروش ، نگهداری و عرضه جانوران وحشی ممنوع بوده و جرم محسوب می شود تصریح کرد :مهمترین گونه ای که در این فصل در بازار خرید و فروش می گردد سمندر لرستانی است که گونه ای آندمیک و در حال انقراض می باشد و خرید و فروش آن ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط ماموران برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: همچنین خرید و فروش انواع مارها و لاک پشت مهاجم گوش قرمز نیز ممنوع است.

وی از شهروندان خواست تا در آستانه سال نو از خرید و در اسارت نگهداشتن حیوانات خودداری کرده و همچنین در صورت مشاهده خرید و فروش حیات وحش موضوع را با شماره تماس های ۸۸۸۴۳۴۹۸ و ۷۷۳۵۹۵۶۴ یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند.

سینما قوی ترین زبان تغییر نگرش و رفتار انسان نسبت به محیط زیست

در این روز رئیس سازمان محیط زیست در مراسم آغاز به کار مجددجشنوراه بین المللی فیلم سبز گفت:قطعاً سینما و پرده نقره ای، قوی ترین زبان برای ایجاد ارتباط وتغییر نگرش و رفتار انسان در مواجهه با طبیعت و محیط زیست است.

دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری و پیش از هر اقدامی، نیازمند تغییر نگرش و رفتار انسان ها در مواجهه با طبیعت و محیط زیست ملی و جهانی هستیم، تاکید کرد: نقش و توان و زبان گویای سینما در القای این جریان سازی اجتماعی و انتقال پیام اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست و طبیعت غیرقابل انکار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در آغاز راه، برای من نیز سوال بود که آیا استقبال لازم صورت می گیرد؟ محیط زیست جذابیت هنری لازم را برای هنرمندان و ساخت آثار دارد؟ آیا فیلم های داخلی در این زمینه ها داریم؟ البته از سال ۷۷ جشنواره های بسیار خوبی در حوزه سینما برگزار شده بود، چنین تردیدهایی طبیعی بود ولی جشنواره فیلم سبز آنچنان سریع رشد یافت و به جایگاه خود رسید طی چهار دوره اجرا و برگزاری جشنواره که ما احساس کردیم ادامه این روند، به جریان سازی مثبت اجتماعی در حوزه محیط زیست منتهی خواهد شد.

وی افزود: در سال ۸۳ که آخرین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز برگزار شد، ۱۱۰۰ نقطه ایران به طور همزمان میزبان برگزاری جشنواره فیلم سبز بود.

ابتکار تصریح کرد: اگرچه تاکید داشتیم جشنواره تمام مراحل و مراسم رسمی و تشریفاتی خود را مطابق پروتکل های موجود باید طی کند ولی ضرورت دارد جنبه مردمی خود را برای رسیدن به هدف غایی ایجاد پویش ملی برای حراست از محیط زیست، حفظ کند.

معاون رئیس جمهور با یادآوری این نکته که نمایش فیلم های جشنواره بین المللی فیلم سبز در ۱۱۰۰ نقطه ایران به معنای استقبال از حداقل امکانات و استاندارد سینمایی برای توسعه فرهنگ محیط زیست بود، گفت: همین امر منجر به واکنش وسیع و بسیار ارزشمند مردم در سراسر کشور شد که نشان دهنده اهمیت و ظرفیت هنر برای توسعه فرهنگ است.

دستگاه های اجرایی برنامه های خود برای حفظ محیط زیست را تقویت کنند

در این روز رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به دیدار فعالین و مسئولان بخش های محیط زیست با مقام معظم رهبری، گفت: این دیدارفرصت استثنایی برای هم راستایی بین قوای سه گانه در امور اجرایی، قضایی و قانونگذاری بود.

معصومه ابتکار گفت: ایشان در این دیدار مباحث راهبردی و کلیدی را با نگاهی فراگیر و جامع مطرح کردند.

به گفته وی، حفظ محیط زیست محدود به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها نیست، بلکه بسیاری از دستگاه ها و شاید بتوان گفت همه دستگاه ها و قوای کشور در موضوع محیط زیست مسئولیت دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مسایل موجود در این بخش را هماهنگی فرابخشی عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری به خوبی به این موضوع اشاره کردند و تاکید کردند که همه دستگاه ها باید هم راستا شوند و در مسیر یک هدف مشترک که همان توسعه پایدار است حرکت کنند .

ابتکار افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند محیط زیست برای نسل های آینده حفظ شود .

وانت پیکان از چرخه تولید خارج می شود

روز سه شنبه معاون سازمان محیط زیست گفت: امروز برای تصمیم گیری در مورد خروج وانت پیکان از چرخه تولید در تبریز جلسه ای برگزار می شود که به احتمال زیاد این خودرو از چرخه تولید خارج می شود.

دکتر سعید متصدی با بیان این مطلب افزود: یکی از مواردی که سازمان محیط زیست پیگیری می کند مطابقت تولیدات خودروسازان با استانداردهای یورو ۴ است.

به گفته وی پیگپری استاندارد یورو ۴ برای خودروها یکی از مواردی است که سازمان محیط زیست در بخش معاونت انسانی با جدیت پیگیری می کند.

معاون انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: هنوز برخی از خودروها در داخل کشور به استاندارد یورو ۴ نرسیده اند و برخی از خودروها نمی توانند به این استاندارد دست یابند لذا سازمان محیط زیست جلساتی با خودروسازان به ویژه ایران خودرو برای خروج این خودروها از چرخه تولید برگزار می کند.

متصدی تصریح کرد: وانت پیکان یکی از این خودروها است که نمی تواند به استاندارد یورو ۴ دست یابد بنابراین در جلسه ای که امروز برگزار می شود برای خروج این خودرو از چرخه تولید تصمیم گیری نهایی می شود.

باران زا کردن ابرها راهگشای کمبود آب در ایران نیست

روز چهارشنبه رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات با بیان اینکه ادعای باران زا کردن ابرها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد گفت: اجرای چنین طرح هایی راهگشای خشکسالی و کمبود آب در ایران نیست.

دکتر مجید عباسپورافزود: معضل خشکسالی در کشور بسیار فراتر از این است که بتوان با بارانزا کردن ابر ها آن را برطرف کرد.

به گفته وی، در واقع اگر مدیریت صحیح در بکار گیری منابع آبی داشته باشیم در رفع مشکل خشکسالی بسیار موفق تر از اجرای پروژه هایی مانند بارور کردن ابر ها خواهیم بود.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات در پاسخ به اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند این پروژه تا کنون در کشور اجرا نشده اظهار داشت: البته در مواردی که ابر شرایط خاصی داشته باشد می توان آن را برای باران زایی بارور کرد اما ابرهایی که ما داریم و حد بارندگی هایی که صورت می گیرد که اغلب کمتر ۷ میلیمتر است قابلیت بارانزا کردن ابرها وجود ندارد و برای رفع خشکسالی راهگشا نیست.

عباسپور تأکید کرد: در بسیاری از موارد ادعا هایی که مبنی بر بارنزا کردن ابرها می شود جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل اتفاق نیافتاده است.

وی افزود: البته برای مقابله با خشکسالی از تمام امکانات موجود باید استفاده کرد و در برخی مناطق کشور این اتفاق افتاده است اما اینکه تصور شود با چنین پروژه ای می توان مشکل کم آبی کشور را مرتفع کرد تصور اشتباهی است.

مخالفت با طرح ادغام محیط زیست و جهاد کشاورزی

نماینده مردم بابل در مجلس مخالفت خود را با طرح ادغام محیط زیست با جهاد کشاورزی اعلام کرد.

حسین نیازآذری در نشست با جمعی از فعالان زیست محیطی استان، با قدردانی از نوع دوستی و خیرخواهی تشکل های زیست محیطی و دوستداران طبیعت، فرهنگسازی و آموزش شهروندان را از اعمال قانون مهمتر خواند و از آنان خواست در این زمینه تلاش کنند.

وی با اشاره به سخنان مهم و راهبردی مقام معظم رهبری، افزود: منویات رهبری و دغدغه دوستداران محیط زیست باید به گفتمان مسلط جامعه باشد و قوای سه گانه، رسانه ها، حوزه و دانشگاه و همه اقشار مردم باید برای حفظ محیط زیست بسیج شوند.

وی حفظ محیط زیست را مصداق بارز عزم ملی برشمرد و با تاکید بر تعادل استفاده از مواهب طبیعی، آمایش سرزمین، حفظ آب و خاک را در این عرصه کشاورزی مهم برشمرد.

این جلسه با هدف طرح نگرانی ها، مطالبات و دغدغه های صنفی و زیست محیطی استان برگزار شد.

فعالان و دوستداران طبیعت استان با طرح مسائل فنی و علمی پیرامون وضعیت آب، خاک و پسماند استان خواستار توجه بیش از پیش به مسائل زیست محیطی شدند.

این گروه در در ادامه از طرح ادغام سازمان محیط زیست استان مازندران در وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی انتقاد داشتند و خواستار خارج شدن طرح از دستور کار مجلس شدند.