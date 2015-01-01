غنای شعر عاشورایی اردبیل به دلیل بهره مندی از آیات و احادیث است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار نعمتی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگاه شعر آیینی حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: کاربرد آیات، احادیث و روایات در محتوای شعر عاشورایی نیازمند بررسی و تبیین بیش از پیش است.

وی با اشاره به مرسوم بودن این مهم در اشعار آئینی استان اردبیل ادامه داد: استفاده از آیات، احادیث و روایات در محتوای اشعار عاشورایی از گذشته در شعر آیینی اردبیل رواج داشته که این عامل سبب غنا و معنویت هرچه بیشتر آثار تولیدی شده است.

این استاد دانشگاه همچنین لزوم توجه بر نقش کلمه و انتخاب و تناسب آن با محتوای اشعار آیینی را از سوی شاعران آئینی و عاشورایی مورد تاکید قرار داد.

وی با برشمردن ارزش و اعتبار کلمه و نوع نگاه بزرگان ادبیات ما به ارزش کلمه متذکر شد: شاعران عاشورایی بویژه شاعران جوان باید به دقت در مطالعه و کاربرد کلام توجه کنند.

شعر خوانی توسط اعضای کارگاه و نقد و بررسی آثار قرائت شده از بخش های پایانی این جلسه بود.

هفدهمین جلسه کارگاه شعر آیینی حوزه هنری استان اردبیل با حضور شعرای آیینی و عاشورایی استان در تالار اصلی مرکز آموزش حوزه هنری استان اردبیل برگزار شد.