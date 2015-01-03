عبدالمجید نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار شدن مجموعه‌داستان‌های تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: به تازگی مجموعه‌ای از ۲۴ داستان کوتاه نوجوانانه را برای انتشار به دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری ارائه داده‌ام که از طرف سوره مهر منتشر خواهد شد.

وی همچنین گفت: رمان «با جام‌های شوکران» نیز قرار است از سوی سوره مهر منتشر شود. این رمان پیش از این از طریق نشر صریر و عصر داستان منتشر شده بود اما در زمان حیات مرحوم فردی با درخواست ایشان قرار بر این شد که یک چاپ از این کتاب در سوره مهر نیز منتشر شود که این اتفاق در دست انجام است.

نجفی در ادامه به رمان دیگری از خود با عنوان «راز خانه سه خواهرون» اشاره کرد و گفت: این رمان قرار بود سال قبل توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شود اما با تغییر مدیریت کنون این موضوع با تعویق مواجه شد و در نهایت آن طور که من مطلع هستم مراحل پایانی انتشار را در حال حاضر سپری می‌کند و امیدوارم در نهایت تا پایان سال جاری منتشر شود.

این نویسنده در ادامه به بازنویسی خود از منطق‌الطیر عطار اشاره کرد و گفت: ۴۷ داستان کوتاه از منطق‌الطیر عطار نیشابوری را برای مخاطب نوجوان بازآفرینی کرده‌ام که در کتابی با همین نام منتشر می‌شود. در این بازآفرینی تلاش من این بوده که بار دراماتیک متن کم نشود و به اصل قصه وفادار باشیم. در واقع من تلاش کردم مخاطب این آثار به متنی بربخورد که نه برداشت آزاد صرف باشد و نه عین متن نسخه کهن.

این کتاب نیز به همراه رمانی از نجفی با عنوان «هدف بامداد مقابل» از سوی نشر آیدین منتشر می‌شود.