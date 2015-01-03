پرداخت ۲۱۹۴ فقره وام ازدواج در نهاوند/مدیران مشاوران جوان رامعرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در سال گذشته هزار و ۸۲ فقره وام ازدواج توسط بانکهای عامل نهاوند پرداخت شده در حالی که در ۹ ماه گذشته امسال این آمار به دو هزار و ۱۹۴ فقره وام ازدواج افزایش یافته است.

عبدالملکی با بیان هنوز چهار بانک آمار پرداخت وام ازدواج خود را اعلام نکرده اند، افزود: میزان عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی نیست اما امیدواریم تا پایان سال پاسخگوي اکثر متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج باشیم.

وی در ادامه خطاب به مدیران مختلف شهرستان نهاوند گفت: استفاده از پتانسیل و ظرفیت جوانان برای ساماندهی امور اقتصادی و فرهنگی شهرستان ظرفیت بسیار خوبی است و باید از آن استفاده کرد.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی امور جوانان باید ۲۳ دستگاه اجرایی در زمینه های مختلف مربوط به جوانان فعالیت کنند که کارگروه آموزش و مشاوره به ریاست سازمان بهزیستی و کارگروه خیرین امر ازدواج به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله این کارگروه ها است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: برگزاری همایش و جلسات ترویج ازدواج و پیگیری تسهیلات ازدواج و اشتغال و مشکلات اجتماعی جوانان از مباحثی است که باید در ستاد ساماندهی جوانان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاهها باید نسبت به معرفی مشاوران جوان خود اقدام کنند، گفت تاکنون ۲۷ مشاور جوان مدیران ادارات و سازمانهای نهاوند انتخاب و معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: شهرداری باید نگاه صرف خود را از طرح ها و پروژه های عمرانی تغییر دهد و به مسائل فرهنگی شهر و محلات توجه و در این راستا اقدام کند.

فرماندار شهرستان نهاوند افزود: جوان در بهترین شرایط جسمی و شادابی و چالاکی و به دور از محافظه کاری و به دنبال عدالت خواهی است و با توجه مهربانانه و همراه با دلسوزی به مردم پیشتاز فعالیت های اجتماعی است.