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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

عبدالملکی مطرح کرد:

پرداخت ۲۱۹۴ فقره وام ازدواج در نهاوند/مدیران مشاوران جوان رامعرفی کنند

پرداخت ۲۱۹۴ فقره وام ازدواج در نهاوند/مدیران مشاوران جوان رامعرفی کنند

نهاوند-فرماندار شهرستان نهاوند گفت: در ۹ ماه گذشته دو هزار و ۱۹۴ فقره وام ازدواج توسط بانکهای عامل نهاوند پرداخت شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در سال گذشته هزار و ۸۲ فقره وام ازدواج توسط بانکهای عامل نهاوند پرداخت شده در حالی که در ۹ ماه گذشته امسال این آمار به دو هزار و ۱۹۴ فقره وام ازدواج افزایش یافته است.

عبدالملکی با بیان هنوز چهار بانک آمار پرداخت وام ازدواج خود را اعلام نکرده اند، افزود: میزان عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی نیست اما امیدواریم تا پایان سال پاسخگوي اکثر متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج باشیم.

وی در ادامه خطاب به مدیران مختلف شهرستان نهاوند گفت: استفاده از پتانسیل و ظرفیت جوانان برای ساماندهی امور اقتصادی و فرهنگی شهرستان ظرفیت بسیار خوبی است و باید از آن استفاده کرد.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی امور جوانان باید ۲۳ دستگاه اجرایی در زمینه های مختلف مربوط به جوانان فعالیت کنند که کارگروه آموزش و مشاوره به ریاست سازمان بهزیستی و کارگروه خیرین امر ازدواج به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله این کارگروه ها است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: برگزاری همایش و جلسات ترویج ازدواج و پیگیری تسهیلات ازدواج و اشتغال و مشکلات اجتماعی جوانان از مباحثی است که باید در ستاد ساماندهی جوانان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاهها باید نسبت به معرفی مشاوران جوان خود اقدام کنند، گفت تاکنون ۲۷ مشاور جوان مدیران ادارات و سازمانهای نهاوند انتخاب و معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: شهرداری باید نگاه صرف خود را از طرح ها و پروژه های عمرانی تغییر دهد و به مسائل فرهنگی شهر و محلات توجه و در این راستا اقدام کند.

فرماندار شهرستان نهاوند افزود: جوان در بهترین شرایط جسمی و شادابی و چالاکی و به دور از محافظه کاری و به دنبال عدالت خواهی است و با توجه مهربانانه و همراه با دلسوزی به مردم پیشتاز فعالیت های اجتماعی است.

 

 

کد مطلب 2454757

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