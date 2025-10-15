بیرانوند: جوانان موتور محرکه توسعه و سرمایه اصلی جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جلسه و فعالان حوزه جوانان اظهار کرد: جوانان سرمایه اصلی و موتور محرکه توسعه هر جامعهای هستند و بدون حضور، خلاقیت و نقشآفرینی آنان، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
وی افزود: باید بستر مشارکت و ایدهپردازی برای این قشر فراهم شود تا با اتکا به توان و شور جوانی آنان مسیر پیشرفت شهرستان هموارتر شود.
فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت تقویت امید و نشاط در نسل جوان خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی تنها به برنامههای موسیقایی محدود نمیشود، بلکه باید با اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی، بومی و محلی و برگزاری فستیوالها و همایشهای متنوع، روحیه پویایی و نشاط را در جامعه افزایش داد؛ هرگاه سطح نشاط بالا رود، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
بیرانوند با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاهها در امور جوانان بیان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان باید بهعنوان پل ارتباطی میان دولت و نسل جوان عمل کند و بستر طرح ایدهها و مطالبات آنان را فراهم سازد. تحقق اهداف این ستاد نیازمند همافزایی و همدلی همه نهادهای شهرستان است.
فرماندار نهاوند از بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی خواست در زمینه تسهیل ازدواج و اشتغال جوانان نقش فعالتری ایفا کنند و گفت: هر اقدامی در جهت رفع موانع ازدواج، اشتغال پایدار و توانمندسازی جوانان، بهمثابه سرمایهگذاری برای آینده شهرستان است و بانکها باید در پرداخت تسهیلات ازدواج و حمایت از طرحهای جوانان تسریع کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فرزندآوری، حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اشاره کرد و افزود: دشمنان با تمرکز بر جوانان و بهرهگیری از فضای مجازی در تلاشاند سبک زندگی و باورهای دینی آنان را تغییر دهند؛ لذا همه دستگاهها باید با اجرای برنامههای فرهنگی مؤثر در تقویت ایمان، هویت ملی و دینی جوانان نقشآفرینی کنند.
بیرانوند با تأکید بر اجرای مصوبات ستاد و تشکیل جلسات منظم گفت: امیدآفرینی در میان جوانان یک ضرورت است و باید از مشاوران و نخبگان جوان در تصمیمسازیها استفاده شود تا نیروهای آیندهدار برای مدیریت نسلهای آینده تربیت شوند.
در پایان این نشست، سهیل خسرونژاد بهعنوان مشاور جوان فرماندار نهاوند معرفی شد.
