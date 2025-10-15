  1. استانها
  همدان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

بیرانوند: جوانان موتور محرکه توسعه و سرمایه اصلی جامعه هستند

همدان– فرماندار نهاوند گفت: جوانان موتور محرکه توسعه، پشتوانه پیشرفت و سرمایه اصلی جامعه در مسیر دستیابی به توسعه پایدار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند ضمن تقدیر از برگزارکنندگان جلسه و فعالان حوزه جوانان اظهار کرد: جوانان سرمایه اصلی و موتور محرکه توسعه هر جامعه‌ای هستند و بدون حضور، خلاقیت و نقش‌آفرینی آنان، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

وی افزود: باید بستر مشارکت و ایده‌پردازی برای این قشر فراهم شود تا با اتکا به توان و شور جوانی آنان مسیر پیشرفت شهرستان هموارتر شود.

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت تقویت امید و نشاط در نسل جوان خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی تنها به برنامه‌های موسیقایی محدود نمی‌شود، بلکه باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، بومی و محلی و برگزاری فستیوال‌ها و همایش‌های متنوع، روحیه پویایی و نشاط را در جامعه افزایش داد؛ هرگاه سطح نشاط بالا رود، آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

بیرانوند با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در امور جوانان بیان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان باید به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و نسل جوان عمل کند و بستر طرح ایده‌ها و مطالبات آنان را فراهم سازد. تحقق اهداف این ستاد نیازمند هم‌افزایی و همدلی همه نهادهای شهرستان است.

فرماندار نهاوند از بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در زمینه تسهیل ازدواج و اشتغال جوانان نقش فعال‌تری ایفا کنند و گفت: هر اقدامی در جهت رفع موانع ازدواج، اشتغال پایدار و توانمندسازی جوانان، به‌مثابه سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است و بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات ازدواج و حمایت از طرح‌های جوانان تسریع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فرزندآوری، حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اشاره کرد و افزود: دشمنان با تمرکز بر جوانان و بهره‌گیری از فضای مجازی در تلاش‌اند سبک زندگی و باورهای دینی آنان را تغییر دهند؛ لذا همه دستگاه‌ها باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر در تقویت ایمان، هویت ملی و دینی جوانان نقش‌آفرینی کنند.

بیرانوند با تأکید بر اجرای مصوبات ستاد و تشکیل جلسات منظم گفت: امیدآفرینی در میان جوانان یک ضرورت است و باید از مشاوران و نخبگان جوان در تصمیم‌سازی‌ها استفاده شود تا نیروهای آینده‌دار برای مدیریت نسل‌های آینده تربیت شوند.

در پایان این نشست، سهیل خسرونژاد به‌عنوان مشاور جوان فرماندار نهاوند معرفی شد.

