نرخ بیکاری همدان به شش و چهار دهم درصدرسید/صادرات فرش همدان محسوس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر پنج شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان همدان با بیان اینکه اظهار نامه محصولاتی مانند سیمان، سنگ آهن، سیلیس باید از همدان صادر شود، بیان کرد: اگر اظهارنامه ها از همدان انجام نشود صادر کننده حق صادرات نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اجازه دادن برای صادرات به گمرک ربطی ندارد، اظهار داشت: مواد معدنی خام نباید از استان همدان خارج شود.

استاندار همدان با بیان اینکه درخصوص صادرات از استان همدان نباید ضعف نشان داد و صادرات از استان به گمرک ایران ربطی ندارد، عنوان کرد: به صادر کنندگان گفته نمی شود صادرات انجام ندهید بلکه گفته می شود صادرات را از گمرک استان انجام دهید.

نیک بخت ضمن انتقاد از حوزه بارزگانی صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: نتوانستم حوزه بازرگانی صادرات را روان کنم.

وی با بیان اینکه وقتی مشتری برای خرید سیمان به استان می آید به او گفته شود به شرطی سیمان می فروشید که از گمرک همدان اظهار شود و بعد از هر کجا خواست صادر کند، ابراز داشت: سیمان مخصوص صادرات در داخل کارخانه مشخص و با سیمان داخلی متفاوت است.

استاندار همدان خواستار حضور مدیران کارخانه های سیمان استان در جلسه آتی کارگروه صادرات غیر نفتی شد و ادامه داد: رئیس گمرک استان مشروط به نحوه عملکرد وی در آینده، پذیرفته شد.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه باید برای صادرات از استان همدان نهایت دقت و تلاش صورت گیرد و صادرات در استان راضی نیستم، افزود: صادر نکردن نفت بیشتر منفعت دارد و از نفت بریده ایم و از طرفی نیز اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه های ذی ربط باید کمک کنند تا مسئله و مشکلات صادرات حل شود، ادامه داد: صادر کننده باید به مسایل صادراتی فکر کند و درگیر مسائل جانبی و گیرهای صادراتی نباشد چراکه به اندازه کافی موانع صادراتی وجود دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه انتظار می رفت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرکل مالیات استان جلسه ای با صادر کنندگان برگزار و مشکلات را حل می کردند، عنوان کرد: صادرات به اندازه کافی موانع دارد و یکسری موانع اضافه بر سازمان مشکلات را بیشتر کرده است.

استاندار همدان با بیان اینکه شاید وضعیت صادرات نفت نعمتی باشد که صادرات غیر نفتی را تقویت کنیم، بیان کرد: دولت توجه خود را بر اقتصاد مردم و اقتصاد کشور گذاشته تا هیچ تکانه ای نتواند اقتصاد کشور را متاثر کند.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه همه باید عزم خود را در راستای توسعه صادرات جدی کنیم، ابراز داشت: می خواهیم خود را برانداز کنیم که درخصوص صادرات تا چه حد می توانیم توانایی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: باید صادرات محصولات استان همدان به یک میلون دلار برسد و هم اکنون ۵۲۱ میلیون دلار صادرات محصولات استان انجام شده است.

مواد معدنی نباید به صورت خام صادر شود و باید موضوع صادرات و صادر کننده در استان تقویت شود

استاندار همدان با بیان اینکه باید به صادرات توجه بیشتر و آمار دقیق تر داده و موانع گفته شود، ابراز داشت: مواد معدنی نباید به صورت خام صادر شود و باید موضوع صادرات و صادر کننده در استان تقویت شود.

نیک بخت با بیان اینکه صادرات و صادرکننده جزو خطوط قرمز مدیریت هستند، ادامه داد: اگر به صادر کننده ای بی دلیل اجحاف شود یا اینکه همکاری لازم انجام نشود و با او عادی بر خورد شود با مدیری که چنین رفتاری داشته برخورد خواهم کرد.

وی با بیان اینکه اگر گفته می شود اشتغال باید در استان فعال شود باید تولید انجام و مشکل بازار حل شود، ادامه داد: اگر بازار داخلی اشباع شده باید بازار خارجی را داشته باشیم.

استاندار همدان با بیان اینکه دولت بر دو موضوع نظام سلامت و فعالیت واحد های تولیدی به صورت جدی تاکید دارد، عنوان کرد: یکی از عمده ترین مسائل مسئله صادرات است چراکه خیلی عادی به آن نگاه می شود.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه برای جلوگیری از صدور مواد خام از استان باید به شدت نظارت صورت گیرد، ادامه داد: طبق آمار اعلام شده درخصوص نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران استان همدان در فصل پاییز رتبه دوم کشور را در نرخ بیکاری داشته است.

وی با بیان اینکه به قولی می توان گفت استان همدان در کاهش نرخ بیکاری رتبه نخست کشور را در پاییز داشته است، عنوان کرد: استان مرکزی رتبه نخست کشور را داراست در صورتی که این استان به علت صنعتی بودن با سایر استان ها قابل مقایسه نیست.

استاندار همدان با بیان اینکه هم اکنون نرخ بیکاری در استان همدان به شش و چهار دهم درصد رسیده است، ادامه داد: استان مرکزی با پنج و نیم درصد نرخ بیکاری رتبه نخست کشور را دارد.

نیک بخت با بیان اینکه نرخ مشارکت نیز در واحد ها افزایش داشته است، بیان کرد: امیدواریم سال بعد آمار فعالیت های استان به صورت بزور و دقیق داده شود.

وی کارگروه صادرات غیر نفتی را جلسه ای کامل ندانست و عنوان کرد: جلسه بعدی کارگروه صادرات غیر نفتی باید قبل از شروع سال جدی برگزار شود به به سه ماه بعد موکول نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در ۹ ماه امسال ۵۲۱ میلیون دلار صادرات از استان همدان انجام شده است، اظهار داشت: ۲۵۶ میلیون دلار مواد معدنی، ۱۳۹ میلیون دلار محصولات کشاورزی و ۲۶ میلیون دلار صنایع دستی و گردشگری از استان همدان صادر شده است.

حمیدرضا متین با بیان اینکه ۹۹ میلیون دلار از محصولات از گمرک استان همدان صادر شده است، ادامه داد: صادرات استان در بخش وازلین غیر دارویی هزار و ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه صادرات استان در بخش کشاورزی نیز ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، عنوان کرد: عمده صادرات استان سنگ آهن، سیلیس، سیمان و فلزات بوده که به ۹ کشور صادر شده است.

متین با بیان اینکه صادرات استان همدان در محصولاتی مانند وازلین غیر دارویی و کشمش رشد داشته است، بیان کرد: صادرات فرش از استان همدان محسوس نبوده و سه میلیون ۸۰۰ هزار دلار فرش از استان صادر شده است.