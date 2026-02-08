به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «اعضای هیأت‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» عصر امروز یکشنبه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این همایش به ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات و دقت و شفافیت در روند تعیین صلاحیت ها تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان عضو هیأت‌های عالی نظارت استانی، نیز به بیان دغدغه های خود در زمینه انتخابات پرداخته و پیشنهاداتی برای برگزاری باشکوه تر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح کردند.