به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور بعدازظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی خراسان رضوی، در محل دانشگاه فردوسی مشهد با تبریک ایام ولادت پیامبر(ص) و هفته وحدت اظهار داشت: خراسان رضوی در صدر شوراهای کشور است و باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

وی با بیان این که حتی شوراهای بخش هم باید احساس هویت کنند، افزود: باید این فرصت را مغتنم بشماریم و در تقویت شوراهای فرادست هم به لحاظ بودجه و اعتبارات و هم برای بخش های مختلف تلاش کنیم.

رئیس شورای عالی استان های كشور با اشاره به این که قوانین زیر مجموعه قانون اساسی ابتر هستند، تأکید کرد: برای استفاده از تمام قوانین مربوط به نظام شورایی باید این نظام را احیا کنیم.

وی به رهنمودهای امام راحل در خصوص تشکیل شوراها اشاره کرد و ادامه داد: برخی اصول قانون اساسی به طور مستقیم بر شوراها تأکید دارند که این قوانین مهجور مانده اند.

بصیری پور ادامه داد: طبق قانون شورای شهر و روستا مصوبات خود را باید به شورای شهر ارائه دهند و از شورای شهر به فرمانداری و از طریق وزارت کشور به مجلس راه پیدا کند که باید این شیوه اصلاح شود.

وی افزود: با تقویت شوراهای فرادستی، شوراهای بخش ها می توانند مشکلات خود را به صورت لایحه به شورای شهرستان و استان پیشنهاد دهند و درخواست شان از شورای استان مستقیما به مجلس ارسال می شود که این پروسه ای کوتاه تر است.

رئیس شورای عالی استان های كشور ادامه داد: فضا برای رسیدن به این جایگاه فراهم است و بسیاری از بزرگان کشور موافق با تقویت شوراهای فرادستی هستند و امیدوارم که شوراهای بخش بیشتر از دیگران به این موضوع اهمیت دهند.

وی با تأکید بر این که با نظام شورایی باید به نوعی کشور را مدیریت کنیم، تصریح کرد: باید از همین جلسات مدیریت شورای کشور را آغاز کنیم و این اقدامی بسیار سخت و البته عملی است.

بصیری پور با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری اعضای شورا در کشور و هشت هزار و ۳۰۰ نفر استان اذعان داشت: باید از ظرفیت شوراها همه اندیشه ها و تخصص های اعضای شورا نهایت استفاده را کنیم.

وی به بحث بنیاد برکت اشاره کرد و افزود: در خراسان رضوی بیش از ۳۵۰ روستا داریم که این روستاییان با بیمه تکمیلی می‌توانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند و این موضوع باید برای اعضای شوراها اهمیت ویژه ای داشته باشد.

رئیس شورای عالی استان های كشور ادامه داد: طی یکی دو هفته آینده که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه خواهد داد و این زمان بهترین فرصت برای ارائه درخواست هایمان به مجلس است.

وی ادامه داد: با توجه به حضور سه نماینده از مشهد و یک نماینده از طرقبه درکمیسیون تلفیق، فرصت مناسبی است تا از اختیارات و توانایی های کمیسیون تلفیق جهت یاری به شورای شهر، بهره ببریم.