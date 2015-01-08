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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

بصیری پور:

تمامی قوانین مربوط به نظام شورایی احیا می‌شود

تمامی قوانین مربوط به نظام شورایی احیا می‌شود

مشهد- رئیس شورای عالی استان های كشور با اشاره به این که قوانین زیر مجموعه قانون اساسی ابتر هستند، تأکید کرد: برای استفاده از تمام قوانین مربوط به نظام شورایی باید این نظام را احیا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور بعدازظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی خراسان رضوی، در محل دانشگاه فردوسی مشهد با تبریک ایام ولادت پیامبر(ص) و هفته وحدت اظهار داشت: خراسان رضوی در صدر شوراهای کشور است و باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

وی با بیان این که حتی شوراهای بخش هم باید احساس هویت کنند، افزود: باید این فرصت را مغتنم بشماریم و در تقویت شوراهای فرادست هم به لحاظ بودجه و اعتبارات و هم برای بخش های مختلف تلاش کنیم.

رئیس شورای عالی استان های كشور با اشاره به این که قوانین زیر مجموعه قانون اساسی ابتر هستند، تأکید کرد: برای استفاده از تمام قوانین مربوط به نظام شورایی باید این نظام را احیا کنیم.

وی به رهنمودهای امام راحل در خصوص تشکیل شوراها اشاره کرد و ادامه داد: برخی اصول قانون اساسی به طور مستقیم بر شوراها تأکید دارند که این قوانین مهجور مانده اند.

بصیری پور ادامه داد: طبق قانون شورای شهر و روستا مصوبات خود را باید به شورای شهر ارائه دهند و از شورای شهر به فرمانداری و از طریق وزارت کشور به مجلس راه پیدا کند که باید این شیوه اصلاح شود.

وی افزود: با تقویت شوراهای فرادستی، شوراهای بخش ها می توانند مشکلات خود را به صورت لایحه به شورای شهرستان و استان پیشنهاد دهند و درخواست شان از شورای استان مستقیما به مجلس ارسال می شود که این پروسه ای کوتاه تر است.

رئیس شورای عالی استان های كشور ادامه داد: فضا برای رسیدن به این جایگاه فراهم است و بسیاری از بزرگان کشور موافق با تقویت شوراهای فرادستی هستند و امیدوارم که شوراهای بخش بیشتر از دیگران به این موضوع اهمیت دهند.

وی با تأکید بر این که با نظام شورایی باید به نوعی کشور را مدیریت کنیم، تصریح کرد: باید از همین جلسات مدیریت شورای کشور را آغاز کنیم و این اقدامی بسیار سخت و البته عملی است.

بصیری پور با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری اعضای شورا در کشور و هشت هزار و ۳۰۰ نفر استان اذعان داشت: باید از ظرفیت شوراها همه اندیشه ها و تخصص های اعضای شورا نهایت استفاده را کنیم.

وی به بحث بنیاد برکت اشاره کرد و افزود: در خراسان رضوی بیش از ۳۵۰ روستا داریم که این روستاییان با بیمه تکمیلی می‌توانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند و این موضوع باید برای اعضای شوراها اهمیت ویژه ای داشته باشد.

رئیس شورای عالی استان های كشور ادامه داد: طی یکی دو هفته آینده که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه خواهد داد و این زمان بهترین فرصت برای ارائه درخواست هایمان به مجلس است.

وی ادامه داد: با توجه به حضور سه نماینده از مشهد و یک نماینده از طرقبه درکمیسیون تلفیق، فرصت مناسبی است تا از اختیارات و توانایی های کمیسیون تلفیق جهت یاری به شورای شهر، بهره ببریم.

کد مطلب 2460908

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