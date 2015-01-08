به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی، بعدازظهر امروز در اولین همایش شوراهای خراسان رضوی در محل دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار داشت: این جلسه بیشتر برای بررسی طرحی بود که اخیرا بیش از ۷۰ نماینده مجلس آن را به امضا رسانده اند و اگر در این جلسه به توافقی در این خصوص نرسیدید حتما جلسات دیگری تشکیل دهید.

وی افزود: احساس کردم این جلسه به هدفی که می خواسته نرسیده است و با توجه به صحبت های عزیزان، تمام مشکلات طرح متوجه یک سازمان شد و این طور بحث کردن به حل مشکلات کمک نمی کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۳ طرح نمایندگان مجلس اختیارات وسیع تری به بنیاد مسکن تفویض می کند و باعث وابستگی کامل دهیاری ها به این سازمان می شود، این سازمان توانسته بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان را متقاعد کند که با این طرح موافقت کنند.

وی با بیان این که این طرح را امضا نکرده است، ادامه داد: یک نسخه بهتری از این طرح با عنوان ارتقای شاخصه های توسعه روستایی در کمیسیون اقتصادی مطرح شد که به نظر من آن هم نمی تواند مشکلات روستا را حل کند و با آن هم موافق نیستم.

حجت الاسلام بحرینی با اشاره به این که روستاها متولی ندارند، افزود: حتی شوراهای روستا هم نمی توانند اقدامات مثمرثمر و ملموس انجام دهند.

وی با بیان این که برخی نمایندگان مجلس یک معاونت توسعه روستایی برای رئیس جمهور پیش بینی کرده اند، بیان داشت: روستاهای ما بی سر و صاحب هستند و دهیار و شورا اختیاراتی ندارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی سرپرستی روستاها به عهده جهاد بود که هیمنه ای در روستا داشت و البته با نگاه انقلابی که این وزارت داشت، اقدامات خوبی در روستاها شکل گرفت.

وی تصریح کرد: با ادغام جهاد و وزارت کشاورزی، این وزارتخانه به سمت صنعتی شدن کشاورزی سوق پیدا کرد و پس از آن دیگر کسی به وضعیت روستاها توجهی نکرد.

حجت الاسلام بحرینی با تأکید بر این که به وزارت توسعه و عمران روستاها در سطح عالی نیاز داریم، افزود: حتی در سطح معاونت رئیس جمهور هم بی فایده خواهد بود و باید یک کرسی در هیئت وزیران به کسی که دغدغه روستا را دارد واگذار کنیم و بیناد مسکن و تمام نهادها و سازمان هایی که با روستا مرتبط هستند زیرمجموعه این وزارت فعالیت کنند.