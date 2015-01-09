محورهای خراسان شمالی باز و تردد در آنها جریان دارد

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با شروع بارش برف از عصر پنجشنبه، گردنه های ارتباطی غربی و شمالی این استان شب گذشته سفید پوش و تردد خودروها در برخی گردنه ها تنها با زنجیر چرخ میسر بود.

وی اظهار داشت: با تداوم بارش برف تا صبح روز جمعه، تمامی محورهای این استان به ویژه گردنه های امین الله و چمن بید در مسیر بجنورد به جنگل گلستان، گردنه اسدلی در مسیر جاده بجنورد به اسفراین و گردنه باغلق در مسیر بجنورد به رازو جرگلان سفید پوش و باعث لغزنده شدن جاده ها و مشکل تردد خودروها شد.

مشتری افزود: با تلاش راهداران در بازگشایی محورها و برقراری امنیت جاده ها، عملیات نمک پاشی و برف روبی در تمامی محورها و گردنه ها انجام و هم اکنون کلیه مسیرهای اصلی و فرعی این استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از رانندگانی که از محورهای مواصلاتی و به ویژه از گردنه های این استان عبور می کنند خواست تا تجهیزات ایمنی را به همراه داشته و نکات ایمنی را حین رانندگی رعایت کنند.