محورهای خراسان شمالی لغزنده است/ تردد در تمامی مسیرها جریان دارد

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی بارش برف و باران در غالب مناطق خراسان شمالی اکنون سطح جاده های استان لغزنده بوده و باید رانندگان با سرعت مطمئن و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در این محورها تردد کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تردد خودروها در جاده های خراسان شمالی بدون مشکل انجام می شود اما هنوز در برخی از مسیرها بارش برف ادامه داشته و همچنین گردنه ها نیز مه آلود است.

به گفته مشتری بر اساس گزارش های رسیده اکنون بارش برف در محور شیروان- فاروج ادامه داشته و همچنین گردنه های اسدلی در مسیر بجنوردـ اسفراین و امین الله و جوزک در مسیر بجنوردـ جنگل گلستان مه آلود است.

وی اضافه کرد: البته نیروهای راهداری سه شنبه شب گردنه های کوهستانی خراسان شمالی را شن ریزی و نمک پاشی کرده و اکنون نیز با استقرار در این محل ها آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.

مشتری از رانندگانی که قصد سفر در جاده های خراسان شمالی را دارند خواست تا پیش از حرکت از طریق تماس با شماره ۱۴۱ یا تلفن ۰۵۸۴۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه های استان، از آخرین وضعیت مسیر تردد خود مطلع شوند.