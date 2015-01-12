احداث فاز دو بیمارستان آیت الله خوانساری نیازمند همت مردم استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی، ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی و رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اصحاب رسانه در خصوص فاز دو بیمارستان تخصصی سرطانی آیت الله خوانساری اراک، گفت: رفع مشکلات درمان نیازمند حضور همگانی بوده و اصحاب رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی جامعه می توانند تا اندازه ای مثمر ثمر باشند.

وی با بیان اینکه اکنون دولت و مجلس و دستگاه های مربوط به حوزه سلامت برای رفع مشکلات این حوزه دست به دست هم دادند، اضافه کرد: طرح تحول نظام سلامت نتیجه تلاش و اراده همه جانبه است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه طرح مذکور از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: در استان مرکزی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح تحول نظام سلامت به دانشگاه علوم پزشکی اراک اختصتص داده شد.

طاهراحمدی ادامه داد: تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ در قالب هفت تا ۱۰ بسته خدمتی هزینه شده، که از این میزان ۲۰۰ میلیارد ریال برای کاهش پرداختی مردم و فرانشیزها بوده است.

وی اظهار کرد: در بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری مراجعین روستایی تنها سه درصد و مراجعین شهری تنها شش درصد هزینه ها را پرداخت می کنند.

آغاز عملیات عمرانی بیمارستان ولیعصر با ۱۸۰ میلیارد ریال

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه مشکلات حوزه سلامت نیازمند همکاری همه جانبه مسوولان و مردم است، اضافه کرد: یکی از مشکلات شهر اراک و استان مرکزی کمبود ظرفیت های درمانی نسبت به جمعیت استان و مراجعین از استان های مجاور است.

طاهراحمدی با اشاره به اینکه مرکز درمانی آموزشی حضرت ولیعصر (عج) به عنوان بزرگترین مرکز درمانی استان با قدمت ۶۳ سال جوابگوی جمعیت کنونی استان نیست، افزود: استان مرکزی علاوه بر جمعیت خود، جمعیت استان های مجاور را برای درمان پوشش می دهد و امکانات موجود پاسخگوی این جمعیت نیست.

وی از آغاز عملیات احداث بیمارستان ولیعصر (عج) از دو ماه گذشته در ۴۷ هزار متر مربع و ۱۴ طبقه خبر داد و اضافه کرد: این مرکز با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرده و برای ادامه روند و تکمیل آن نیازمند کمک مردم استان هستیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه سرطان سومین علت مرگ و میر در کشور است، اظهار کرد: دو سوم انواع سرطان ها قابل پیشگیری و پیش بینی نیست و احداث مراکز درمانی مجهز برای رفع آلام و دردهای بیماران سرطانی ضروری است.

طاهراحمدی اظهار کرد: تاکنون هیچ توجیه علمی میان انواع سرطان با آلاینده های صنعتی در استان مرکزی و ارتباط آن ثابت نشده و با تحقیقاتی که در این زمینه آغاز شده است، امیدواریم طی دو سال آینده به نتایج علمی در این زمینه دست یابیم.

وی تصریح کرد: با وجود بهره برداری فاز اول بیمارستان آیت الله خوانساری روزانه ۶۰ تا ۸۰ بیمار در انتظار تخت بوده و این امر توجه مردم به این بخش را می طلبد.