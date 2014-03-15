زمین های تصرف شده بیماران سرطانی باز می گردد/اجازه نمی دهیم مرکز درمان سرطان اراک با قیچی نصف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال 1365 بود که ساخت بیمارستانی تحت نظارت و سرپرستی امام جمعه وقت اراک با کمک خیرین آغاز شد تا مردم این شهر طی مدت 10 سال بعد از این آغاز شاهد تکمیل پروژه و بهره برداری از آن باشند، بیمارستانی که بعدها تحت عنوان بیمارستان موقوفه آیت الله خوانساری نامگذاری شد.

اگر چه بعد از تکمیل این پروژه، مردم اراک توانستند برای مدتی کوتاه از خدمات بهداشتی و درمانی این بیمارستان به صورت درمانگاهی و سرپایی برخوردار شوند اما عدم تجهیز این مرکز به تجهیزات بیمارستان باعث شد تا دربهای این مرکز درمانی به روی مردم بسته شود، تعطیلی بیمارستان آیت الله خوانساری تا سال 1385 ادامه داشت تا آنکه بر اساس توافقی که فی مابین متولی مجموعه (آیت الله محسنی گرکانی امام جمعه موقت اراک) و ریاست دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شد تا از طریق وزارت بهداشت زمینه های بازسازی و تجهیز آن فراهم شود.

بیمارستانی که دانشگاه علوم پزشکی برای آماده سازی و افتتاح مجدد آن حدود 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد و بعد از مدت یکی سال یعنی در سال 86 با تجهیز بیمارستان به 64 تخت بیمارستانی و تجهیز آن زمینه های پذیرش سرپایی بیماران را در درمانگاه تخصصی انکولوژی و هماتولوژی را در اسفند 86 فراهم کرد.

بعد از نخستین گام در راستای ایجاد مرکز درمانی ویژه بیماران سرطانی فاز های بعدی این پروژه که شامل پذیرش بیماران بستری انکولوژی،هماتولوژی،بهره برداری از آزمایشگاه و رادیولوژی، تالار عمل با سه اتاق، بخش جراحی عمومی با 21 تخت، بخش آی سی یو با سه تخت، بخشهای سونوگرافی و ماموگرافی، - راه اندازي بخش راديوتراپي با يك دستگاه شتاب دهنده با ظرفيت پذيرش 70 بيمار در ماه، راه اندازي دستگاه دوم راديوتراپي با ظرفيت 70 تا پایان سال 91 راه ندازی شود.

حالا بیمارستان ایت الله خوانساری به عنوان تنهاامید و مرجع بیماران سرطانی استان مرکزی و البته استانهای همجوار است که راه درمان را بر این بیماران کوتاه کرده است. بیمارستانی با رسالت ملی در حوزه درمان بیماران سرطانی که متاسفانه بجای آنکه تلاش در جهت توسعه آن در دستور کار قرار گیرد در سالهای اخیر حدود 42 هکتار از اراضی اش به قول نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و متولی این مجموعه متاسفانه حیف و میل شده است.مسئله ای که امروز مسئولین استان را دور هم نشاند تا چاره ای برای آن بیندیشند.

احیای اراضی بیمارستان آیت الله خوانساری ضروریست

امام جمعه اراک ظهر شنبه در نشست با مسئولین استان مرکزی اعم از استاندار مرکزی، شهردار، مدیرهلال احمر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری و جمعی از کارشناسان که بعد از بازدید از این مجموعه درمانی صورت گرفت گفت: احیای اراضی بیمارستان آیت الله خوانساری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی از ساخت و سازهایی که طی سالهای اخیر در اراضی موقوفه بیمارستان آیت الله خوانساری صورت گرفته به شدت انتقاد کرد و گفت: تمام آنچه تا کنون از اراضی موقوفه بیمارستان آیت الله خوانساری گرفته شده غصب، خلاف شرع و حرام است.

وی با بیان این که امام جمعه شهر اراک متولی شرعی این مرکز درمانی است و کسی حق ندارد بدون مشورت با متولی آن نسبت به اجرای پروژه ای در محدوده این اراضی اقدام کند افزود: متاسفانه برخی مسئولین بدون توجه به این مسئله ما را در عمل انجام شده قرار داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ادامه داد: در اراک قحطی زمین نیست و کسی حق ندارد با تعرض به زمینهای بیمارستان خوانساری طرح های توسعه این مرکز درمانی را در سالهای آتی با چالش روبرو سازد.

کاهش اراضی از 120 هکتار به 90 هکتار به بهانه تعریض خیابان

وی با تاکید بر ضرورت احیای اراضی بیمارستان آیت الله خوانساری گفت: کاهش اراضی این بیمارستان از 120 هکتار به 90 هکتار به بهانه تعریض خیابان، اجرای پروژه های عمرانی برخی دستگاه های اجرایی که متاسفانه قطع درختان را نیز در پی داشته جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که روند بیماری سرطان در شهر اراک و استان مرکزی رو به رشد است نباید اجازه دهیم اراضی تنها مرکز درمانی سرطان در این با قیچی نصف شده و حق مردم در بهره مندی از یک مرکز درمانی پیشرفته و توسعه یافته پایمال شود.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان این که بیمارستان ایت الله خوانساری با عنوان تنها قطب درمان بیماران سرطانی در استان مرکزی و استانهای همجوار است گفت:حدود 30 درصد مراجعه کنندگان به بیمارستان آیت الله خوانساری از استانهای همجوار بوده و حجم بالای مراجعان این مرکز اجرای طرح توسعه ان را ضروری می سازد.

وی با اشاره به بهر مندی جامعه کارگری استان مرکزی و شهر اراک از خدمات درمانی این مرکز گفت: در حالیکه بیش از 50 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان مرکزی را جامعه کارگری فعال در کارخانجات تشکیل می دهند این مرکز می تواند در صورت نیاز هر یک از این افراد خدمات مطلوبی را به بیماران احتمالی ارائه کند.

امام جمعه اراک درادامه از وضع اسفبار شهر اراک در زمینه ابتلا مردم به بیماری سرطان اظهار تاسف کرد و گفت: مسئولین حوزه بهداشت و درمان باید با ورود به حوزه پیشگیری امار مبتلایان به سرطان را تا 20 درصد کاهش دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: حفاظت از این موقوفه وظیفه من است و اجازه نمی دهم هیچ کس به این اراضی تعرض کند.

عقب ماندگی استان مرکزی در حوزه بهداشت و درمان مشهود است

استاندار مرکزی نیز دراین نشست به وضعیت نامطلوب حوزه بهداشت و درمان در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: استان مرکزی علیرغم برخورداری از موقعیت ویژه و استراتژیکی که به لحاظ قرار گرفتن در مرکز کشور و استقرار صنایع بزرگ و کوچک در آن در حوزه بهداشت و درمان عقب مانده است و امکانات درمانی آن با شرایط ویژه این استان همخوانی ندارد.

محمد حسین مقیمی ادامه داد: برنامه های توسعه بخش بهداشت و درمان استان مرکزی باید در نگاهی کلان تر و وسیع تر دیده شود افزود: تبدیل بیمارستان آیت الله خوانساری به مرکز سرطان شناسی مهم و بزرگ استان مرکزی یک ضرورت است و اعلام برنامه زمانی طرح توسعه آن از سوی مجریان ضروریست.

وی همچنین از بازگرداندن اراضی تصرف شده از مجموع اراضی بیمارستان خبر داد و گفت: تمامی اراضی گرفته شده از این مجموعه را به بیمارستان برمی گردانیم.

اشغال دائمی تختهای بیمارستان خوانساری اراک در طول ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این نشست از اشغال دائمی 90 تا 100 درصد تختهای بیمارستان آیت الله خوانساری در طول ماه خبر داد و گفت: از 64 تخت بیمارستانی این مرکز درمانی همواره 52 تخت پذیرای بیماران بستری است و 12 تخت مشغول ارائه خدمات درمانی به بیماران سرپایی که این مهم بیانگر ضرورت توسعه بیمارستان درمان سرطان استان است.

حسن طاهر احمدی با اشاره به اختصاص 120 هکتار اراضی برای ایجاد این مجموعه درمانی در سال 65 افزود: متاسفانه در حال حاضر 37 هزار متر مربع از این اراضی بدون مشورت و اخذ مجوز به بهانه تعریض خیابان گرفته شده و پنج هکتار نیز به جمعیت هلال احمر برای احداث انبار واگذار شده است.

وی با بیان این که 64 تخت بیمارستانی در مرکز درمانی آیت الله خوانساری پاسخگوی نیاز استان و استانهای همجوار نیست بر ضرورت اجرای طرح توسعه این مرکز تاکید کرد و گفت: اجرای طرح توسعه بیمارستان در چهار هزار متر مربع وسعت از اولویت های کاری دانشگاه علوم پزشکی است که اجرای این طرح تعداد تختهای بیمارستانی را از 64 تخت به 128 تخت افزایش خواهد داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک یادآور شد: این طرح با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و فروش 20 میلیارد تومان اوراق مشارکت اوقافی در استان عملیاتی خواهد شد.

طاهر احمدی گفت: با اجرای طرح توسعه یک مرکز تخصصی تصویربرداری مجهز به تمامی دستگاههای تصویر برداری اعم از "ام آر آی"، " سی تی اسکن"، " ماموگرافی"، " سونوگرافی"، " سنگ شکن" و دندانپزشکی در جوار مرکز درمانی آیت الله خوانساری ایجاد می شود.

وی افزود: طبقه فوقانی این ساختمان نیز در برگیرنده تخت های جدیدی است که به طرفیت تخت بیمارستانی این مجموعه افزوده می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای ساخت ساختمان جدید مرکز تصویربرداری به حدود هشت میلیارد تومان و برای تجهیز آن به حدود 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

تجمیع بیش از 70 درصد مددکار مراکز درمانی در بیمارستان آیت الله خوانساری

رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک نیز در این نشست از تجمیع بخش قابل توجهی از خدمات مددکاری مراکز درمانی استان مرکزی در این بیمارستان خبر داد و گفت: بیش از 70 درصد خدمات مددکاری مراکز درمانی استان در بیمارستان ایت الله خوانساری تجمیع شده است.

فرخی افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان خدمات مددکاری به بیماران نیازمند ارائه شده است .

وی با اشاره به نقش موثر این بیمارستان در درمان بیماران سرطانی، کاهش هزینه های درمانی بیماران و جلوگیری از تردد آنها در شهرهای قم، تهران و اصفهان بیان داشت: با توجه به ضریب اشغال بالای تخت های بیمارستانی در بیمارستان آیت الله خوانساری و در نوبت ماندن بیماران اجرای طرح توسعه بیمارستان از ضرورت های اجتناب ناپذیر است چرا که زمان نقش تعیین کننده ای در درمان بیماران دارد.

1400 شعبه بانک ملت محل فروش اوراق وقفی بیمارستان های سرطان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز در این نشست از مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در اجرای طرح توسعه تنها بیمارستان درمان سرطان استان مرکزی در شهر اراک خبر داد و گفت: این مشارکت در قالب فروش اوراق وقفی به ارز 20 میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان افزود: فروش اوراق مشارکت وقفی نیازمند پشتوانه قوی است و همچون استان شیراز نیازمندحضور پررنگ خیرین است.

وی ادامه داد: تحقق این امر نیازمند تبلیغات گسترده برای فورش اوراق و جلب مشارکت خیرین است که باید رسانه ها جمعی استان در این مسیر ما را یاری دهند.

وی با بیان اینکه انجام کار خیر هدف نخست فروش اوراق وقفی است افزود: باید کاری کرد تا هر کس به انداز خود در این امر خیر سهیم شود این در حالیست که برای اوراق وقفی فروخته نشده نسبت به پشتوانه قرار دادن یک موقوفه در ازای این اوراق اقدام خواهیم کرد.