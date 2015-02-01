فاز دوم بیمارستان آیت الله خوانساری احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرخی رئیس بیمارستان، عصر یکشنبه در نشست خبری هفته سرطان، با بیان اینکه اکنون ضریب اشتغال تخت در این بیمارستان بیش از ۹۰ درصد است، گفت: ۲۵ درصد مراجعین مربوط به سایر استانها هستند.

وی با اشاره به کادر درمانی مجرب در بیمارستان، شرایط مطلوب امکانات و تجهیزات بیمارستان، افزود: با توجه به دولتی بودن بیمارستان مراجعین بسیاری از استان و استان های همجوار به خود در این بیمارستان درمان می شوند.

رییس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت و کاهش پرداختی، مردم تمایل بیشتری به درمان در این بیمارستان دارند، اضافه کرد: متاسفانه فضای موجود پاسخگوی این حجم مراجعه نیست و به صورت متوسط روزانه ۵۰ نفر در لیست انتظار هستند.

فرخی اظهار کرد: در شرایط کنونی با توجه به فضای موجود سرویس دهی به بیماران شاید در حد انتظار نباشد، اما برنامه های میان مدت، بلند مدت و گسترش آن قطعا منجر به افزایش خدمات رسانی می شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بیمارستان و کادر درمانی در اکثر سرطان ها، افزود: با تجهیزات موجود امکان رسیدگی و درمان اکثر بیماری های سرطان فراهم است.

رییس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با بیان اینکه ۱۰ متخصص در بیمارستان فعال هستند، تصریح کرد: با حضور متخصصان شرایط درمانی مناسبی مهیا شده است.

فرخی ادامه داد: درکنار شیمی درمانی و پرتودرمانی یکی از راه های درمان سرطان جراحی است، که تلاش داریم این امکان در بیمارستان آیت الله خوانساری فراهم شود.

۱۲ میلیارد تومان برای گسترش بیمارستان نیاز است

وی با بیان اینکه از دوسال گذشته گسترش بیمارستان مطرح و مبنای کار استفاده از کمک خیرین قرار گرفت، گفت: فاز دوم بیمارستان در مساحتی حدود چهار هزار متر در چهار طبقه احداث خواهد شد.

رییس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک با اشاره به اینکه کلیه مجوزها اخذ شده و کار مناقصه آن امسال انجام مش ود، ابراز امیدواری کرد: احداث بیمارستان تا پایان سال ۹۵ با افزایش ظرفیت بیمارستان به حداقل ۱۲۸ تخت به اتمام برسد.

فرخی با بیان اینکه هزینه مورد نیاز برای احداث و گسترش بیمارستان نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان است، اضافه کرد: اکنون ماهانه ۳۰۰ بیمار در بخش سرپایی، ۶۰۰ نفر در بخش اورژانس سرپایی، ۱۰۰ نفر رادیوتراپی، ۷۰۰ نفر درمانگاه تحت پوشش قرار می گیرند و این امر ضرورت گسترش بیمارستان را دو چندان می کند.

وی تصریح کرد: حدود ۳۰۰ نفر نیز ماهانه برای انجام آزمایشات ماموگرافی نیز مراجعه میکنند و این حجم مراجعه گواهی بر لزوم توسعه بیمارستان است.

رییس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک ادامه داد: اکنون بیمارستان دارای بخش های اورژانس، سرپایی، بستری اورژانس، داروخانه و درمانگاه تخصصی بوده و با گسترش آن مرکز تحقیقات سرطان در آن ایجاد خواهد شد.

فرخی با تاکید بر لزوم غربالگری در بیماری سرطان، گفت: تاکنون سه دوره غربالگری با همکاری معاونت بهداشتی در بیمارستان انجام شده است.

وی تصریح کرد: آخرین دوره غربالگری سرطان پستان بوده و از دی ماه تا اسفندماه ویژه رابطین بهداشت در استان مرکزی انجام می شود.