فهرست نام ۳۵۰۰ جاسوس آلمانی در اختیار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، کارمند پیشین سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) که در ماه جولای به اتهام افشای اطلاعات محرمانه بازداشت شده بود به افشای اسامی جاسوس های این کشور برای آمریکایی ها اعتراف کرده است.

بر این اساس «مارکوس آر» اسامی ۳ هزار و ۵۰۰ جاسوس آلمانی را که در خارج از مرزهای این کشور فعال هستند در اختیار ایالات متحده قرار داده است. این اطلاعات پس از بررسی سیستم رایانه ای که در منزل وی بوده به دست آمده است.

هر چند تا کنون مدرکی مبنی بر افشای اسامی جاسوس های آلمانی به دولت های روسیه و چین به دست نیامده، اما مقامات امنیتی آلمان چنین امری را ناممکن نمی دانند.