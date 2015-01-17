  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

نصیری:

ارزش بافته های مددجویان کمیته امداد پارس آباد به ۱۰۱ میلیارد ریال رسید

ارزش بافته های مددجویان کمیته امداد پارس آباد به ۱۰۱ میلیارد ریال رسید

پارس آباد- فرماندار پارس آباد گفت: در سال جاری ارزش بافته های مددجویان کمیته امداد این شهرستان به ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری پیش از ظهر شنبه در بازدید از کارگاه های فرش بافی پارس آباد تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۷۸۳ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد پارس آباد بافته شده است.

وی با تاکید به جهش قابل توجه ارزش ریالی دست بافت های مددجویان تحت پوشش، افزود: ارزش ریالی فرش های بافته شده ۱۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرماندار پارس آباد با بیان اینکه فرش بافی از جمله مشاغل خانگی مورد حمایت کمیته امداد است، اضافه کرد: رونق فرش بافی در این منطقه موجب توانمند سازی مددجویان کمیته امداد به ویژه زنان سرپرست خانوار خواهد شد.

نصیری با اعلام حمایت از هنرمندان صنایع دستی افزود: انتظار می رود با بازاریابی مناسب زمینه فروش و درآمد زایی مطلوب فرش های بافته شده فراهم شود.

وی با تاکید به اهمیت ایجاد فرصت شغلی برای خانوار تحت پوشش کمیته امداد، ادامه داد: فرصت شغلی قطع وابستگی مالی است و خانواده ای که تا دیروز در تامین نیازمندهای خود دچار مشکل بود می تواند به خوکفایی برسد.

فرماندار پارس آباد خودکفایی را نقطه قوتی برای قطع وابستگی خواند و تاکید کرد: کمیته امداد باید توان خود را در راستای توانمند سازی مالی خانواده های تحت پوشش به کار گرد.

نصیری از مسئولان کمیته امداد شهرستان تمرکز بر توانمند سازی مددجویان و تداوم اجرای طرح های حمایتی را خواستار شد.

کد مطلب 2466336
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها