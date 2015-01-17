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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه تولید فرش دستباف گیلان اختصاص یافت

۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه تولید فرش دستباف گیلان اختصاص یافت

رشت - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از تخصیص یکصد و ۶۰ میلیارد ریال از اعتبارات اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و صندوق مهر امام رضا(ع) برای توسعه تولید فرش دستباف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، علی منتظری از تفاهم همکاری این سازمان با صندوق مهر امام رضا(ع) و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت تسهیلات تولید فرش دستباف به ارزش ۱۶۰ میلیارد ريال خبر داد.

 وی افزود: با توجه به تفاهم نامه مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، مبلغ یکصد میلیارد ريال برای ایجاد اشتغال خانگی اختصاص یافت.

رییس سازمان صنعت و معدن استان گیلان تصریح کرد: در این راستا تاکنون هزار و ۷۲۵ نفر از قالی بافان گیلانی برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون ريالی به این اداره کل معرفی شده اند.

وی مجموع ارزش ریالی این تعداد تسهیلات را ۸۰ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ريال عنوان کرد و گفت: در مورد مابقی اعتبارات نیز در حال بررسی و تشکیل پرونده برای معرفی به نهاد مذکور هستیم.

منتظری همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت با صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و افزود: ارائه تسهیلات فرش دستباف، مختص به دارندگان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی از این طریق قابل انجام است.

وی توضیح داد: صندوق مهر امام رضا(ع) در این تفاهم نامه متعهد به تخصیص اعتبارات فرش دستباف طی دو مرحله هر کدام به ارزش ۱۰ و ۵۰ میلیارد ريالی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در این راستا ۳ طرح به ارزش ۲۶۰۰ میلیون ريال، مربوط به دارندگان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی برای دریافت اعتبارات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند.

منتظری ابراز امیدواری کرد: سایر طرح های در دست اقدام جهت دریافت مجوز پشتیبان، پس از تأیید در کارگروه اشتغال استان، برای دریافت این تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شوند.

 

کد مطلب 2466379

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