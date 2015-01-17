۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه تولید فرش دستباف گیلان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، علی منتظری از تفاهم همکاری این سازمان با صندوق مهر امام رضا(ع) و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت تسهیلات تولید فرش دستباف به ارزش ۱۶۰ میلیارد ريال خبر داد.

وی افزود: با توجه به تفاهم نامه مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، مبلغ یکصد میلیارد ريال برای ایجاد اشتغال خانگی اختصاص یافت.

رییس سازمان صنعت و معدن استان گیلان تصریح کرد: در این راستا تاکنون هزار و ۷۲۵ نفر از قالی بافان گیلانی برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون ريالی به این اداره کل معرفی شده اند.

وی مجموع ارزش ریالی این تعداد تسهیلات را ۸۰ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ريال عنوان کرد و گفت: در مورد مابقی اعتبارات نیز در حال بررسی و تشکیل پرونده برای معرفی به نهاد مذکور هستیم.

منتظری همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت با صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد و افزود: ارائه تسهیلات فرش دستباف، مختص به دارندگان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی از این طریق قابل انجام است.

وی توضیح داد: صندوق مهر امام رضا(ع) در این تفاهم نامه متعهد به تخصیص اعتبارات فرش دستباف طی دو مرحله هر کدام به ارزش ۱۰ و ۵۰ میلیارد ريالی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در این راستا ۳ طرح به ارزش ۲۶۰۰ میلیون ريال، مربوط به دارندگان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی برای دریافت اعتبارات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند.

منتظری ابراز امیدواری کرد: سایر طرح های در دست اقدام جهت دریافت مجوز پشتیبان، پس از تأیید در کارگروه اشتغال استان، برای دریافت این تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شوند.