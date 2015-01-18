سرانه مطالعه در خراسان شمالی به میانگین كشوری رسید

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون سرانه مطالعه در این استان ۷۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه است كه این میزان با میانگین كشوری برابر است.

وی اظهار داشت: میانگین سرانه كتب موجود در خراسان شمالی به ازای هر ۱۰۰ نفر ۸۰ نسخه است در حالی كه میانگین این رقم در كشور به ازای هر ۱۰۰ نفر ۵۲ نسخه است.

رحیمی با بیان اینکه اداره كل كتابخانه های عمومی این استان به وسیله نرم افزارها و با مدیریت یك پارچه، خدمات بیشتری را به خوانندگان كتاب ارائه می دهد، افزود: افرادی كه در كتابخانه های سطح استان عضویت دارند می توانند با استفاده از این نرم افزار كتاب های مورد نظر خود را در سطح كشور جستجو و در صورت نیاز آن را دانلود كنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی راه اندازی شبكه مجازی كتاب، راه اندازی ایستگاه های مطالعه، استقرار نرم افزارهای چندرسانه ای در برخی از كتابخانه های عمومی استان، برگزاری مسابقات كتابخوانی به صورت مجازی را از جمله اقدامات این اداره کل در راستای ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی عنوان کرد.

رحیمی همچنین از تجهیز پنج كتابخانه عمومی دراستان به مراكز چند رسانه ای همزمان با دهه فجر امسال خبر داد.

مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی خواستار ایفای نقش بیشتر رسانه ها در ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی شد و گفت: این اقدام در رشد و اعتلای فکری و فرهنگی جامعه بسیار موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۸۶۷ هزار نفر، هم اکنون ۶۴ کتابخانه عمومی نهادی و مشارکتی و ۳۲ هزار عضو فعال دائمی دارد.

همچنین قریب به ۴۰ كتابخانه این استان دارای مركز چندرسانه ای بوده و ۱۸ روستای نیز از خدمات كتابخانه سیار بهره مند هستند.