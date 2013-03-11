مسابقه مهرورزی با هدف تقویت قدرت نگارش در خراسان شمالی برگزارمی شود

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقویت قدرت نگارش، ایجاد همدلی بین اعضای خانواده، معرفی منابع فاخر و پر کردن اوقات فراغت، از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی تصریح کرد: مخاطب اصلی دفترچه، گروه هدف مقاطع ابتدایی و راهنمایی با امکان مشارکت سایر اعضای خانواده است.

رحیمی افزود: دفترچه شرکت در این مسابقات دارای 7 صفحه نویسندگی، 6 صفحه خاطره نویسی و یک صفحه خلاصه نویسی است و چنانچه فضای نوشتاری محدود باشد، شرکت کنندگان می توانند مطالب خود را در صفحه ای مجزا نوشته و به همان صفحه الصاق کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی اظهارداشت: اگر فردی غیر از نویسنده اصلی به تکمیل مطالب کتاب اقدام کند، باید نسبت به ثبت مشخصات خود در صفحه 16 این دفترچه اقدام کند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته و به منظور جلب مشارکت بیشتر در برگزاری این مسابقه، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت توزیع دفترچه های این مسابقه با این اداره کل همکاری خواهند داشت.

رحیمی با بیان اینکه اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نصب پوسترهای این مسابقه در مراکز یاد شده انجام می شود افزود: بر اساس اعلام نهاد کتابخانه های عمومی کشور داوری این مسابقات نیز بر اساس معیارهای مشخص شده و به صورت استانی انجام خواهد شد.

رحیمی، تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب، خلاصه نویسی، خاطره نویسی و نویسندگی را از معیار های ارزیابی دفترچه این مسابقات عنوان کرد و گفت: تمیزی دفترچه و خوانا بودن مطالب 10 امتیاز، خلاصه نویسی10 امتیاز، خاطره نویسی 40 امتیاز و نویسندگی نیز 40 امتیاز خواهد داشت.

وی یاد آور شد: معیارهایی همچون نزدیک بودن به منظور نویسنده و پرهیز از ذکر جزئیات نثر روان در موضوع خلاصه نویسی و انسجام مطالب، جذابیت نگارش، نثر روان، جمع بندی و پایان مناسب در موضوع خاطره نویسی و نویسندگی از معیارهای مهمی است که باید مورد توجه شرکت کنندگان قرار گیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی آخرین مهلت تحویل دفترچه ها توسط شرکت کنندگان را 31 فروردین 92 اعلام کرد.