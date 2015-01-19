پيام تسليت فرهنگستان هنر برای درگذشت مشفق كاشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت را تسلیت گفت.



مشروح متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

بر این كبـود غریبــانه زیستــم چون ابر

تمام هستی خود را گریستم چون ابر

درگذشت مرحوم «مشفق كاشاني» غزل‌سرای پيشكسوت معاصر غباری از غم بر قاب چشم این کهن بوم و بر نهاد.

سروده‌های اين چهره ماندگار و برجسته‌‌ی شعر و ادب فارسی، نام و ياد ایشان را برقله بلند غزل فارسي جاودان و درخشان خواهد نگاه داشت.

فرهنگستان هنر ضمن تسلیت درگذشت مرحوم مشفق كاشانی به مردم ايران و خانواده آن مرحوم، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال آرزومند است.