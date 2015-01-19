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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

تسلیت ستاد چهره‌های ماندگار/

وقتی مشفق کاشانی خبر فوتش را از زبان راننده تاکسی شنید

وقتی مشفق کاشانی خبر فوتش را از زبان راننده تاکسی شنید

دبیر ستاد چهره‌های ماندگار با اعلام تسلیت این ستاد به مناسبت درگذشت مشفق کاشانی، به خاطره‌ای اشاره کرد که این شاعر پیشکسوت در همایش چهره‌های ماندگار آن را ذکر کرد.

محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به درگذشت مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت، گفت: 11 سال پیش وقتی استاد مشفق کاشانی در دومین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره برگزیده ادبیات و شعر انتخاب و معرفی شده بود و مردم شاهد برگزاری مراسم جشن انتخاب ها از تلویزیون بودند، استاد مشفق نقل می‌کرد که راننده یک تاکسی خبر فوتش را به "خودش" داده است: رادیو غزلی از مرا پخش می کرد و من در تاکسی نشسته بودم راننده گفت: مشفق از دوستانم بود و متاسفانه همین هفته گذشته عمرش را داد به شما!

اسعدی ادامه داد: استاد مشفق در ادامه این خاطره می‌گفت: آهسته گفتم من مشفقم! از او انکار و از من اصرار... گویا پخش زندگی و آثار بزرگان و تجلیل از آنان در زمان حیاتشان تا پیش از برنامه چهره های ماندگار چندان مرسوم نبود و گاه این شائبه پیش می آمد که آن استاد فوت کرده است.

وی در پایان گفت: ستاد چهره های ماندگار درگذشت ادیب فرزانه استاد مشفق کاشانی برگزیده دومین دوره چهره های ماندگار را به اهالی فرهنگ و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید. ایشان سرودی را برای اجرای برنامه موسیقی چهره های ماندگار ارائه کردند که توسط گروه ارکستر صدا و سیما در چهارمین همایش چهره های ماندگار اجرا شد.

کد مطلب 2469295

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