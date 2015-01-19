فرماندار کرج در بیانیه ای هتک حرمت به پیامبر(ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی ایرانی فرماندار کرج در بیانیه ای هتک حرکت به ساحت مقدس پیامبر اسلام را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو در هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص)، جلوه ای دیگر از دشمنی عمیق و کینه توزی دشمنان اسلام و بنگاه های رسانه ای غرب را به تصویر کشید.

این حرکت ضد انسانی که معارض با اصول و قواعد پذیرفته شده اخلاقی در تمامی ادیان بشری است و ریشه در ذات پلید صهیونیسم بین المللی دارد، نشانگر اسلام هراسی و عجز توهین کنندگان در مقابله منطقی با اسلام است که نه تنها نتوانسته موجب تحقیر مسلمانان جهان گردد، بلکه بیش از پیش ابعاد فراگیر و جهان شمولی پیام های بی زنگار آئین پاک محمدی را نمایان می سازد.

هتک مقدسات مسلم بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، نه تنها توهین به اسلام عزیز، که توهین به همه ادیان الهی است.

اینجانب در همصدایی با تمام مسلمین جهان به خصوص ملت مسلمان ایران، این اقدام شنیع را محکوم کرده و به تمامی جهان استعمار و عاملین اصلی این جنایت هشدار می دهیم که ما در دفاع از آرمان های دین مبین اسلام و پیامبر صلح و دوستی"حضرت محمد(ص)"، ذره ای عقب نشینی نکرده و نخواهیم کرد.