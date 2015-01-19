مروری بر سه دهه هنر تصویرگری در جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر قرار است 14 بهمن ماه در موسسه فرهنگی و هنری صبا آغاز به کار خواهد کرد. در این دوره که متفاوت از 6 دوره قبلی آن به شکل غیررقابتی برگزار خواهد شد، برپایی نمایشگاه به انجمن های هنری سپرده شده است و هر انجمن مجموعه ای از آثار هنرمندان خود را به نمایش خواهند گذاشت.

کیانوش غریب پور رییس انجمن تصویرگران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثاری که از سوی این انجمن در جشنواره تجسمی فجر روی دیوار می رود، گفت: به دلیل آن که جشنواره امسال رقابتی نیست، مروری بر آثار سه دهه تصویرگری ایران را در جشنواره خواهیم داشت که به معرفی آثار و چهره های شاخص هنر تصویرگری می پردازد.

وی افزود: در بخش تصویرگری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، حدود 150 اثر از حدود 75 هنرمند تصویرگر به نمایش گذاشته می شود که مروری بر سه دهه هنر تصویرگری ایران در فاصله دهه 60 تا 80 دارد.

غریب پور درباره نمایش آثار برتر دوسالانه تصویرگری دوره ششم در این جشنواره نیز بیان کرد: برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری به تازگی رخ داده است و بهتر دیدیم که نمایشگاه تازه ای را برای جشنواره هنرهای تجسمی فجر تدارک ببینیم تا از این فرصت استفاده بهتری کنیم، از سوی دیگر آثار هنرمندان جوان که در دهه 90 فعال بوده اند، به اندازه ای پر از تنوع است که به تنهایی نیاز به برگزاری یک نمایشگاه مستقل دارد.

علی رشیدی رییس انجمن طراحان گرافیک ایران نیز درباره آثاری که در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش گرافیک به نمایش درخواهد آمد به مهر گفت: در این نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت طراح گرافیک را به نمایش خواهیم گذاشت که شامل حدود 80 اثر از هنرمندان شناخته شده است.