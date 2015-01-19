مجتبی آقایی دبير هفتمين جشنواره بين المللی هنرهای تجسمی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانوروزی مدیر كل هنرهای تجسمی در حكمی مجتبی آقایی سربرزه را به عنوان دبیر هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب کرد.

در این حکم آمده است: امیدوارم با تجربه و شناخت جامعی که از این رویداد بزرگ فرهنگی دارید و با مشارکت و همراهی هنرمندان عزیز کشور، انجمن ها و نهادهای هنری و همه ظرفیت های حوزه هنرهای تجسمی، هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با کیفیت مطلوب و شایسته برگزار شود.

هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، سفال، عکاسی، پوستر، کاریکاتور و تصویرسازی و مشتمل بر برنامه های متنوع از سوی دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و تعدادی از انجمن ها و نهادهای هنری بهمن و اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

مجتبی آقایی عکاس و پژوهشگر، دارای کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی است و درجه یک هنری رشته عکاسی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور را دارد.

آقایی تاکنون سوابق حرفه ای، اجرایی و آموزشی متعددی در زمینه های هنری، مطبوعاتی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی داشته است. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ با رتبه استادیاری، مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رییس موزه امام علی(ع، دبیر دوره های نهم تا دوازدهم جشنواره روابط عمومی های برتر کشور، دبیر دوره های یازدهم تا سیزدهم جشنواره مطبوعات، دبیر هفتمین تا دهمین دوسالانه ملی عکس ایران، بنیانگذار انجمن های عکاسان بحران و عکاسان صنعتی تبلیعاتی و عضو هیات موسس انجمن های عکاسان میراث فرهنگی و گردشگری ایران و انجمن عکاسی ایران و انجمن نخبگان روابط عمومی ایران است.

داوری و دبیری نمایشگاه ها و جشنواره های متعدد از سوابق اجرایی آقایی است. آقایی به عنوان یک عکاس مستند- اجتماعی فعالیت های گسترده ای انجام داده و علاوه بر برگزاری نمایشگاه های گوناگون در ایران و بیش از 15 کشور جهان جوایز متعددی را در جشنواره های ملی بدست آورده است.

علاوه بر آن وی بیش از یکصد جشنواره ملی و بین المللی را در رشته های عکاسی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، مطبوعاتی، روابط عمومی و اطلاع رسانی مدیریت کرده و یا در ترکیب هیات داوران آنها بوده است.

وی در حال حاضر عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو كمیته عكاسی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است و تاکنون در شوراهای مختلف برنامه ریزی در زمینه هنر های تجسمی با سازمانهای مختلف همکاری دارد.

مجتبی آقایی به عنوان عکاس دفاع مقدس و فعال در حوزه هنر مقاومت به عنوان هنرمند مروج فرهنگ ایثار و شهادت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شده و به عنوان یار برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد(WFP) که برای رفع گرسنگی در جهان فعالیتدارد، همکاری می کند.

آثار عکس مجتبی آقایی تاکنون در نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعدد داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشته شده و همچنین در کتاب هایی مانند « ایلام، سروی که ایستاد»، « خرمشهر حماسه مقاومت»، «شاهدان زمان»،« مجموعه 3 جلدی بام شکسته بم»،«مجموعه 2 جلدی تهران از دیروز تا امروز»، «نفت در گذر زمان»، «مجموعه 2 جلدی قم در حریم حرم»، «روستاهای تاریخی ایران» ، «تهران تا انتها حضور»، «رویشی در سپیده» و ... منتشر شده است.