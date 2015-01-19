رئیس مجلس درگذشت مشفق کاشانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی بدین شرح است:
فقدان شاعر برجسته و توانمند کشور مرحوم مشفق کاشانی موجب تاسف شد. آن مرحوم ذوق و تبحر فراوانی در سرودن اشعار با مضامین مذهبی و انقلابی و به ویژه شعر آیینی داشتند که در تمامی آنها، اهداف نظام و انقلاب فراوان به چشم میخورد که همواره برای علاقمندان تاثیرگذار بوده است.
ایشان همواره تلاش زیاد در جهت تبیین ادبیات و شعر دینی و انقلابی از خود نشان دادند که نمونههای مهمی از زیبایی، حلاوت و انسجام موضوعات و سوژهها بویژه در غزلهایشان تبلور یافته است.
اینجانب ضایعه درگذشت مرحوم مشفق کاشانی که اشعار و آثارشان در گنجینه فرهنگ کشور همراه به یادگار خواهد ماند را به جامعه فرهنگی و ادبی کشور، دوستداران و خانواده محترمشان تسلیت گفته و برای آن شاعر فقید علو درجات را از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی
به گزارش مهر، عباس کیمنش ملقب به مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت عرصه انقلاب و شعر آیینی و رئیس هیأت مدیره انجمن شاعران ایران، شب گذشته یکشنبه ۲۸ دیماه در هنگام شعرخوانی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
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