به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین «دوسالانه عکس ایران» که امسال از سوی انجمن عکاسان ایران و با همکاری مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، پنجم بهمن سال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار می‌کند.

این رویداد در حالی برگزار می‌شود که جامعه عکاسی ایران از دهم دی ماه 93 طی 10 روز یکی از گردهمایی‌هایی سالانه خود را برگزار کرد و سومین دوره «10 روز با عکاسان ایران» را با مشارکت هفت انجمن تخصصی عکاسی به پایان برد.

پنج روز بعد از اتمام این حرکت، جامعه عکاسی ایران باردیگر دور هم جمع می‌شوند تا در سیزدهمین «دوسالانه عکس ایران» شرکت کنند. این دوسالانه همچنین امسال یک تفاوت عمده با دوره‌های قبل دارد. امسال وزارت ارشاد با عهده دار کردن انجمن عکاسان ایران در برگزاری این برنامه، باعث شده است اعضای یک انجمن تخصصی امور مربوط به یکی از بزرگترین رویدادهای عکاسی کشور را انجام دهند و با این کار مقدمه دیگری برای رشد و گسترش نهادهای تخصصی و خصوصی را فراهم آورند.

مراسم افتتاح سیزدهمین «دوسالانه عکس ایران» به دبیری اسماعیل عباسی ساعت 17 روز 5 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران به نشانی خیابان کارگر، جنب پارک لاله برگزار می‌شود.

