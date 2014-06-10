زمان و مکان برپایی دوسالانه عکس ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفیت و سطح برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی عکس ایران در سومین جلسه‌ ای که میان مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و مسعود زنده‌روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران برگزار شد، مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت. در این جلسه موزه هنرهای معاصر تهران به محل برگزاری دوسالانه عکس اختصاص یافت.



همچنین در نخستین جلسه اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان با مرکز هنرهای تجسمی که در اردیبهشت سال جاری برپا شد، پیشنهاد شده بود دوسالانه ملی عکس ایران، نیمه دوم سال جاری برگزار شود که طی توافقات انجام شده 18 دی ماه تا 9 بهمن ماه سال 1393 برای نمایش آثار راه یافته، برگزاری جلسات سخنرانی، ارائه مقالات و برگزاری کارگاه های تخصصی دوسالانه درنظر گرفته شد.



دومین گام انجمن طی روزهای آینده انتخاب دبیر دوسالانه، معرفی اعضای شورای هنری و برنامه ریزی، تدوین آیین نامه و سپس انتشار فراخوان در تیرماه سال جاری خواهد بود.