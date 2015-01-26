اولین سینمای کودک و نوجوان کشور در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علیرضا چرخابی سرپرست حوزه هنری خوزستان پیش از ظهر امروز در نشست خبری افتتاح سینما بهمن به عنوان اولین سینما کودک و نوجوان کشور اظهار کرد: تمام هم و غم مسئولان برای کودکان و نوجوانان است. تمام تلاش ها را از بستر اصلی یعنی مدرسه شروع می کنند. دانش آموزان آینده سازان کشور هستند. برای آیندگانی که قرار است مسئولیت بپذیرند بیشتر تلاش می کنیم.

وی افزود: دانش آموزان به ویژه در سنین پائین جمعیت خیلی وسیعی هستند و جامعه هدف ما در سینمای کودک همین دانش آموزان هستند که می طلبد با زیرساخت های مناسب تری در این زمینه فعالیت کنیم. ثمرات این تلاش را در آینده کشور به خوبی مشاهده می کنیم.

سرپرست حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: سبک زندگی مردم در استقبال از سینما بسیار تاثیر می گذارد. وقتی در یک فضایی به صورت واحد قرار می گیریم و از تلویزیون استفاده می کنیم قطعا اثر گذاری اصلی ندارد اما باید عادت های اجتماعی مانند رفتن به سینما را در زندگی روزمره خود قرار دهیم تا آموزش های لازم هر فیلم را به راحتی دریافت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر سازمان دانش آموزی خوزستان، کارگردان انیمیشن سینمایی رستم و سهراب و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این افتتاحیه حضور داشتند. در حاشیه این افتتاحیه، فیلم رستم و سهراب برای دانش آموزان در سانس اول و در سانس دوم برای 400 نفر از مدیران مدارس اهواز، باوی و حمیدیه اکران شد.