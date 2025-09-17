جشن ملی روز سینما در خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت روز ملی سینما به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان چهارشنبه شب با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، معاون سینمایی اداره کل، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان، جمعی از کارگردان‌ها و هنرمندان در سینما ساحل اهواز برگزار شد.

در این مراسم از خانواده آرش کوردسالی، کارگردان سینمای مستند ایران تجلیل شد.

همچنین عوامل فیلم متروپل، حمید زرگرنژاد، کارگردان خوزستانی و برنده سیمرغ بلورین فیلم فجر نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش عکس، نرگس مطلبی، مبینا حمدانی، سید خلیل موسوی، عکاس خبرگزاری مهر، سید امین غراوی، محمد آهنگر و علیرضا محمدی تقدیر شدند.

علیرضا نجفی صالحی و مبینا انصاری به عنوان رتبه برتر کنکور رشته سینما نیز تجلیل شدند.

همچنین میلاد تفت آشیان، مدیر امور سینمایی بهمن سبز خوزستان، اکرم شبرنگی، مدیر پردیس سینما ساحل اهواز، نیما قربانی زاده، مدیر پردیس سینمایی خلیج فارس اهواز و مدیر پردیس سینما مهر مادر دزفول دیگر تجلیل شوندگان بودند.

علی نقی طاهری، محمد مرادی جاوید، سلیمه رنگ زن، مجید رمضان پور، محمد محمدی ادهر، علیرضا احمدی زاده و کاظم بنی تمیم در بخش پیشکسوتان سینمایی و ایرج عباسی و سامان علی نژادیان در بخش کارگردانی تجلیل شدند.

در بخش مفاخر سینمایی استان نیز علی اصغر شادروان، ایوب مروانی، عبدالحسین حاج سردار، سیدعدنان طاهری موسوی، سعید آلبوعبادی و عدنان عفراویان مورد تقدیر قرار گرفتند.