بهره بهرداری از دو واحد پرورش مرغ گوشتی در روستاهای همدان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی ظهر سه شنبه در افتتاح طرح آماده بهره برداری پرورش مرغ گوشتی در روستای عربلو با بیان ظرفیت ۴۵ هزار قطعه ای این مرغداری، اظهار داشت: ظرفیت این مرغداری از ۲۴ هزار قطعه به ۴۵ هزار قطعه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه وسعت زمین این طرح ۱۸ هزار متر مربع است، ادامه داد: زیر بنای این طرح، سه هزار و ۷۰۰ متر مربع و میزان سرمایه گذاری آن ۶۲۵ میلیون تومان محاسبه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان افزود: ۵۰۰ میلیون تومان از این میزان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی و ۱۲۵ میلیون تومان از محل آورده شخصی تامین شده است.

رشیدی تولید سالانه این واحد را ۴۵۰ تن گوشت سفید و ۴۳۲ تن کود دانست و گفت: جهاد کشاورزی شهرستان همدان ۱۵ فقره طرح سازندگی در زمینه آبیاری تحت فشار، گلخانه، مرغداری، ماهیان زینتی و غیره را افتتاح می کند.

وی با بیان اینکه شهرستان همدان رتبه سوم استان همدان را در زمینه تولید گوشت مرغ دارد، عنوان کرد: ۶۳ واحد تولیدی مرغ گوشتی با ظرفیت تولید یک میلیون و ۳۷۱ هزار قطعه مرغ در همدان وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان این طرح را یک طرح الگویی دانست که در راستای تولید محصول سبز و عاری از آنتی بیوتیک ارائه شده است.

رشیدی همچنین درمراسم افتتاح طرح آماده بهره برداری پرورش مرغ گوشتی در روستای شیرآباد بیان داشت: این طرح با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و مساحت زمین هشت هزار متر مربع آماده بهره برداری است.

وی زیر بنای طرح را دو هزار متر مربع عنوان کرد و ادامه داد: میزان کل سرمایه گذاری این طرح ۶۰۰ میلیون تومان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به این طرح اختصاص یافته، افزود: تولید سالانه این مرغداری ۲۰۰ تن گوشت سفید و ۱۹۲ تن کود برآورد شده است.