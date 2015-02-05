مجوز سفر به عراق با خوروی شخصی از مرز شلمچه صادرشد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خودروهای شخصی ایرانی از امروز می توانند پس از انجام یک سری تشریفات گمرگی خاص در مرز شلمچه مجوز ورود به کشور و تردد در تمام نقاط آن را کسب کنند.

وی افزود: خودروهای ایرانی پس از تعویض پلاک مخصوص از همین امروز می توانند از طریق مرز بین المللی شلمچه وارد خاک عراق شده و طبق مجوز اخذ شده در تمام نقاط عراق تردد کنند.

فرماندار خرمشهر تصریح کرد: تمامی تشریفات اخذ مجوز و تعویض پلاک به مدت ۲۴ ساعت انجام خواهد شد.

حیاتی عنوان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به کمرگ پایانه شلمچه برای انجام تشریفات لازم و اخذ مجوز تردد اقدام کنند.

به گزارش مهر ، سال گذشته مجوز ورود خودروهای شخصی ایرانی از مرز خسروی و پرویز خان به عراق صادر شده بود. اوایل ماه جاری نیز امکان تردد خودروهای ایرانی و عراقی از مرز مهران در استان ایلام فراهم شد.