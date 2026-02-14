گزارش روزانه بازار رسمی ارز؛ قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۵۸ تومان رسیده است.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت حواله دلار را در یک ماه گذشته بر حسب ریال نشان می‌دهد.

نرخ فروش حواله یورو با کاهش ۱۷۰ تومانی به ۱۶۱ هزار و ۵۰۸ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات بدون تغییر در قیمت ۳۷ هزار و ۴۷ تومان ثابت ماند.

هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، نرخ‌ها بر اساس معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر این مرکز کشف می‌شود. پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم از ۱۵ دی‌ماه، بازار یکپارچه ارزی شکل گرفته و نرخ‌ها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.

جدول زیر نرخ خرید و فروش حواله انواع ارزها را بر حسب ریال نشان می‌دهد.