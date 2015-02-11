زنجانیها شکوه حضور را معنایی دوباره بخشیدند/صحنه ای برای وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، اهپیمایی 22 بهمن در زنجان، امسال نیز با فریادهای همیشگی و دشمن ‌شکن «مرگ بر آمریکا» و با حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از نظام و انقلاب و رهبری با شکوه ‌تر از سال ‌های گذشته برگزار شد.

مردم شهرهای مختلف استان زنجان در طلیعه 37 امین سالروز پیروی انقلاب اسلامی بار دیگر حماسه ای بزرگ خلق کردند و با اقتدار و عزت آمدند تا بگویند هرگز دست از اهداف و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برنخواهند داشت.

امروز 22 بهمن سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مردم زنجان همصدا و هم فریاد با تمام مردم کشور، در جشن پیروزی استقلال بر وابستگی، آزادی بر اسارت، پیشرفت بر سکون و رکود شرکت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حماسه حضور ملت ایران در صحنه راهپیمایی 22 بهمن باردیگر توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان علیه نظام اسلامی را با شکست مواجه کرد.

حجت الاسلام علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همواره طی 36 سال عمر پربرکت نظام اسلامی مقتدر و عزتمند در برابر توطئه های دشمنان ایستاده و پشتیبان نظام اسلامی بوده است افزود: پیام این حضور گسترده به جهانیان و دشمنان این است که ملت ایران در صحنه حاضرند و در برابر آنان تا آخر ایستاده اند.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بزرگترین پیام به دشمنان و موضع گیری ملت ایران در برابر آنان ات ادامه داد: ملت ایران همواره صحنه های باشکوه اقتدار و عزت را به نمایش می گذارند.

همچنین استاندار زنجان تاکید کرد: ملت ایران همواره ثابت کرده پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و برای رسیدن به اقتدار و عزت در مقابل همه زورگویان ایستادگی خواهد کرد.

جمشید انصاری در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگاران افزود: مردم با حضور با شکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن، نشان می دهند که همچنان پیرو آرمانهای انقلاب و امام خمینی(ره) هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان نیز باید بدانند که پیام این حضور گسترده مردم، ایستادگی در مقابل تمام توطئه های آنان است دامه داد: حضور گسترده دشمنان از تاثیر دسیسه ها و برنامه های خود نا امید و دلسرد و مسوولان نظام به خدمتگزاری بیش از پیش به مردم امیدوار و دلگرم می شوند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: حمایت و حضور پرشکوه مردم در این روز تاریخی موجب پیروزی و سرفرازی کشور در دنیا بوده و این امر باعث شکست توطئه های دشمنان شده است.

حمیدرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن را تبلور اقتدار نظام دانست و افزود: ملت ایران همواره در صحنه های مختلف ثابت کرده اند پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ا یران هستند.

وی با یادآوری همجمه های مختلف غرب علیه ملت ایران، شکست این توطئه های را در سایه تدابیر مقام معظم رهخبری و حضور مردم در صحنه عنوان کرد و ادامه داد: ایران اسلامی هرگز در برابر زیاده خواهی دنیای استکبار کوتاه نخواهد آمد.

آری مردم پایتخت شور و شعور حسینی در روز حماسه حضور، باردیگر حماسه ای بزرگ خلق کردند و با حضور گسترده خود به جهانیان ثابت کرذدند که ایران و ایرانی همیشه برای رسیدن به قله های اقتدار و عزت در برابر توطئه ها ایستاده گی خواهد کرد و در قاموسش عقب نشینی معنا ندارد.

امروز در یوم الله 22 بهمن همه آمده بودند، از کودک تا خردسال، از دانش آموز تا دانشجو، از کارگر ساختمانی تا کارخانه دار و معلم تا استاد دانشگاه، از اصلاح طلب تا اصولگرا همه و همه آمده بودند تا بگویند ایران و ایرانی متحد برای رسیدن به حق مسلم خود استوار و بااقتدار و عزت ایستاده است.

و امروز مردم نقاط مختلف استان زنجان با خلق حماسه ای باشکوه در انتظار روزهای باشکوه و عزتمند اقتدار هستند.