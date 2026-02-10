چمران: تفاهم در مورد پادگان ۰۶ انجام و عملیات عمرانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز نطق پیش از دستور یکی از اعضا قرائت خواهد شد. عوارض مشاغل دائم و موقت و بهای خدمات مراکز تفریحی از جمله برج میلاد نیز در دستور است. همچنین گزارشی در خصوص قوانین تدوین شده ارائه خواهد شد که در دوره ششم به جای خوبی رسیده است.

وی افزود: قوانینی که منسوخ شده و نمی‌توان به آن استناد کرد، یکجا تصویب خواهد شد که مراجعه به این قوانین تسهیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اقدامات مهم مدیریت شهری در خدمت به مردم، یادآور شد: پیروزی انقلاب بحث چند دقیقه‌ای نیست و مجموعه کتاب‌های قطوری است که می‌توانیم در آن بگوییم کشور چه دستاوردهای بزرگ و مهمی با وجود مشکلات داشته است.

وی ادامه داد: تلاش اول ما در شهر تهران توسعه حمل و نقل عمومی است؛ گرچه هنوز هم به ۶ هزار دستگاه اتوبوسی که در دوره چهارم داشتیم نرسیدیم اما هم قراردادهای خوبی بسته شد و هم توقف در تولید اتوبوس شکسته شد. راه‌اندازی مجدد تولید داخلی زمان برد که به ضرر ما تمام شد و ناچار به واردات شدیم.

چمران با بیان اینکه به جرات می‌توان گفت که پروژه‌های عمرانی به خوبی اجرا شد، تصریح کرد: تقاطع میدان فتح به بهره‌برداری رسید و ازادراه شهید شوشتری نیز به پایان رسیده و حتی تیرهای چراغ برق آن نیز نصب شده و اعلام کرده‌ایم که دسترسی آن در تقاطع بزرگراه بسیج فراهم شود.پروژه‌های زیاد دیگری نیز اجرایی شده که به عقیده بنده می‌توان گفت که پروژه‌های متوقف مجدداً فعال شدند.

وی در خصوص ساخت پارکینگ‌ها در شهر، اظهار کرد: بحثی در ضرورت پارکینگ نیست اما با پارکینگ نمی‌توان مسئله ترافیک را حل کرد؛ چراکه ورود و خروج در محوطه پارکینگ ترافیک ایجاد می‌کند. مباحثی در کمیسیون ماده پنج در این مورد مطرح شد و عوارض پرداختی از سوی کسانی که به دلایل فیزیکی نتوانستند پارکینگ احداث کنند، اخذ و صرفاً برای ساخت پارکینگ هزینه خواهد شد. اهتمام مدیریت شهری بر همین موضوع است و تا جایی که قانون اجازه دهد، پیش خواهیم رفت.

چمران تاکید کرد: امیدواریم مردم روزی فراموش ناشدنی در ۲۲ بهمن خلق شود.‌ مردم هرجا احساس کنند که حضور آنها مهم است پا به صحنه می‌گذارند. برنامه‌های زیادی در ۲۲ بهمن دیدیم؛ برای مثال هواپیماهای صدام روی سر ما بودند و در راهپیمایی شرکت کردیم. امروز هم با پیام زیبای مقام معظم رهبری مردم به این حضور دعوت شدند و انتظار داریم که در این راهپیمایی شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج بر ساختمان سبز و پناهگاه تاکید می‌شود، گفت: باید در این مسیر به تدریج پیش برویم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری لایحه حریم را در روزهای اخیر ارسال کرد، یادآور شد: ما نباید موضوع حریم را حل کنیم و وزارت راه‌ و شهرسازی نیز دخیل است. هنوز اختلافات حل نشده و هر آنچه توانستیم گفتیم و جلسه برگزار کردیم اما هنوز مشکلات در حریم برقرار است. تا زمانی که قانون در مورد حریم به طور کامل اجرا نشود نتیجه‌ای از کارهای جزئی نخواهیم گرفت و مطمئناً وضعیت بدتر خواهد شد. حریم مسئله ساده‌ای نیست و از سال ۱۳۸۲ روی این موضوع اقداماتی انجام دادیم و طرح هادی برای روستاهای اطراف حریم تعریف کردیم که ساختار مشخصی برای حریم شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: ما می‌خواهیم شهر گسترش پیدا نکند اما شهرهای دیگر مثل بادکنک به تهران می‌چسبند و هزینه‌های شهر را افرایش می‌دهند.

چمران همچنین تصریح کرد: تفاهم در پادگان ۰۶ انجام شده و عملیات عمرانی آغاز شده است. در جابجایی درختان مسائلی وجود داشت که مقرر شد با نظارت سازمان بوستان‌ها و فضای سبز این اقدام صورت بگیرد.