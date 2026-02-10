وزیر بهداشت خواستار ارتقای آموزش و فناوری در خدمات اورژانس شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نشست خبری افتتاح پروژه های اورژانس در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در محل سازمان اورژانس کشور با حضور جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی برگزار شد.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت با بیان اینکه هدف اصلی از این جلسه و مراسم، تشکر ویژه از کادر بهداشت و درمان و پرسنل اورژانس است، گفت: به عنوان مسئول کوچکی در حوزه بهداشت و درمان وظیفه خود می‌دانم از همه همکاران اورژانس تقدیر کنم. این افراد در بحران‌های مختلف و حتی در شرایط عادی، در سخت‌ترین لحظات زندگی مردم حاضر هستند و مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: وظیفه همه ماست که قدر این زحمات را بدانیم، امکانات و شرایط بهتری برای ارائه خدمات اورژانس فراهم کنیم و به مسائل معیشتی و سختی کار همکاران توجه داشته باشیم. اقدامات ما باید به گونه‌ای باشد که آمادگی‌های لازم برای مواجهه با هر شرایط اضطراری حفظ شود.

ظفرقندی ادامه داد: خدمات اورژانس نباید محدود به کادر درمان باشد؛ آموزش‌های لازم باید به مردم منتقل شود تا در فاصله زمانی بین وقوع حادثه و رسیدن تیم‌های اورژانس، اقدامات اولیه مدیریت شود. این مسئله بسیار مهم است، زیرا می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد؛ برای مثال، کنترل خونریزی مجروحان قبل از رسیدن به بیمارستان نقش حیاتی در موفقیت درمان و نجات جان آنها دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به تجربه شخصی خود در بیمارستان سینا گفت: در گذشته مجروحانی که با کنترل خونریزی صحیح به بیمارستان می‌رسیدند، می‌توانستند عمل شوند و از خطر مرگ رها شوند، اما در غیر این صورت، مراجعه غیرقابل بازگشت می‌شد و کار درمان بسیار سخت می‌شد.

وی تاکید کرد: برای آینده اورژانس باید از فناوری‌های نوین، تله‌مدیسین و هوش مصنوعی بهره ببریم تا سرعت ارائه خدمات افزایش یابد، رفت و آمدها کاهش پیدا کند و سواد عمومی مردم در زمینه فوریت‌های پزشکی بالا برود.

ظفرقندی در پایان با اشاره به جلسه شورای آموزش پزشکی تخصصی دانشگاه‌ها، گفت: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که آموزش‌های عمومی اورژانس برای مردم ارتقا پیدا کند. از همه همکاران اورژانس و پرسنل بهداشت کشور تشکر می‌کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.