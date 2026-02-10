یوسف بهارلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدرسهسازی، از افزایش محسوس سرانه فضای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس این استان خبر داد.
بهارلو در ادامه اظهار کرد: به همت استاندار محترم تهران، دکتر معتمدیان و همراهی همه مسئولان، گامهای مؤثری در مسیر توسعه دولت آموزشی برداشته شده و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آموزش و پرورش در حال وقوع است.
وی افزود: تنها طی یک سال گذشته، نزدیک به یک مترمربع به سرانه فضای آموزشی منطقه افزوده شده که این موضوع نقش مهمی در کاهش تراکم کلاسها داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به وضعیت آموزشی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیش از انقلاب، تنها ۴۹ درصد جمعیت کشور باسواد بودند و بسیاری از مناطق، از جمله بخشهایی از استان تهران، با کمبود فضای آموزشی و کلاسهای پرتراکم مواجه بودند.
بهارلو ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده و مشارکت جدی دستگاههای مختلف، امروز شاهد تحویل کلاسها و مدارس مناسب در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم هستیم.
وی با تأکید بر توجه همزمان به کمیت و کیفیت آموزش بیان کرد: علاوه بر ساخت مدارس جدید، تجهیزات آموزشی نوین، تلویزیونهای آموزشی و محتوای آموزشی مناسب نیز بهزودی در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت.
بهارلو خطاب به دانشآموزان خاطرنشان کرد: انتظار میرود دانشآموزان با تلاش در مسیر تحصیل و علمآموزی، قدردان زحمات مسئولان باشند و از امکانات فراهمشده برای پیشرفت و آبادانی کشور بهترین استفاده را ببرند.
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