به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» کتاب «خاک نو» شامل 33 اثر از استادان و 29 اثر از هنرمندان جوان حوزه سرامیک هنری منتشر خواهد شد.

در این کتاب آثار استادانی از جمله محمدمهدی انوشفر، محمدمهدی قان بیگی، فریده تطهیری مقدم، اوژن سیروسی، مهران هوشیار، مریم سالور، عباس اکبری، جعفر نجیبی، آزاده شولی، زهرا نوبهار، مهدی مکی نژاد، رضا تائبی، بهزاد اژدری، منیژه آرمین، فرزاد فرجی، امید قجریان، محمد علی سجادی، نفیسه خلج، مهدی حیدری، رسول جلیلی، منصوره پورسنگری، صادق باقری، کوروش آریش، مرتضی ترسلی، فتح الله زیارتی، مجید ضیایی، محسن فولادپور، مریم کوهستانی و روزبه نمازی ارایه می شود.

همچنین آثار 29 هنرمند جوان که در هفتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» به نمایش گذاشته شده است در کنار آثار استادان در کتاب «خاک نو» منتشر می شود.

هفتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سرامیک هنری، مجسمه سازی، عکاسی، کاریکاتور، پوستر و تصویرگری از 14 بهمن ماه آغاز شده و تا 12 اسفندماه جاری ادامه دارد.