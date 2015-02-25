نمایشگاه اتو پینه افتتاح شد/ آثار بنیانگذار «زیرو» در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نمایشگاه آثار «اتو پینه» هنرمند آلمانی شامگاه گذشته سه شنبه 5 اسفندماه با حضور علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد، مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی ارشاد، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، میشاییل فرایهر فون اونگرن – اشتنبرگ سفیر آلمان، یوآخیم دگا دبیر این نمایشگاه و مدیران گالری برکنر آلمان به همراه جمعی از هنرمندان از جمله لوریس چکناواریان، بهمن عبدی، علی شیرازی، آنه محمدتاتاری و ... در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

تأکید بر رسالت موزه معاصر تهران در معرفی آثار هنرمندان بزرگ دنیا

مجید ملانوروزی به عنوان میزبان این نمایشگاه در سخنانی به رسالت موزه هنرهای معاصر تهران در معرفی هنرمندان بزرگ دنیا، سبک ها و مکاتب بزرگ هنر دنیا اشاره و برپایی نمایشگاه آثار اتو پینه را در همین راستا ذکر کرد.

وی در سخنان خود از همه کسانی که در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشته اند از جمله گالری برکنر، بنیاد «زیرو» و شرکت دی،اچ، ال برای حمل و نقل این آثار از آلمان، آمریکا و سوییس قدردانی کرد و درباره اهمیت برپایی نمایشگاه آثار اتو پینه یادآور شد: این هنرمند آلمانی موسس گروه بزرگ هنری «زیرو» بود که بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت های خود را آغاز کرد که رنسانی در هنر آلمان بود و این رنسانس در واقع بازگشت به گذشته آلمان بود که این گذشته با هنر شرقی درآمیخته بود و آنها بنیادهای هنر شرقی را با بنیادهای هنر آلمانی درآمیختند.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره به برپایی دو نمایشگاه از آثار هنرمندان آلمانی در این موزه بیان کرد: پیش از این موزه هنرهای معاصر تهران میزبان آثار دو هنرمند از گروه «زیرو» بوده است و اکنون پذیرای آثار اتو پینه بنیانگذار این گروه است.

ملانوروزی برگزاری این نمایشگاه را در راستای تحقق و کمک به دیپلماسی فرهنگی ایران دانست و افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای پژوهشگران که به مقایسه تطبیقی فلسفه و هنر شرق و غرب بپردازند.

تبلور پیام صلح و دوستی در آثار اتو پینه

یوآخیم دگا دبیر نمایشگاه آثار اتو پینه در سخنان خود با ابراز خرسندی از برپایی این نمایشگاه در تهران گفت: تفکر اتو پینه در این که رویاها را تجسم می بخشد به شعر احمدرضا احمدی بسیار نزدیک است. اتو پینه در سال 1961 با خود گفت من یک جهان را در رویاهای خود تصور می کنم باید یک دنیای بد را ببینم یا یک دنیای بزرگ و دوست داشتنی را. او تعریف جدیدی از هنر ارائه کرد و فلسفه زندگی را در آثارش ارائه کرد.

وی با اشاره به سبک آثار این هنرمند بیان کرد: یکی از آثار اتو پینه «هنر آسمانی» نامگذاری شده است و از چیزهای بسیار ساده همچون آتش و دود در ارائه آثارش در فضاهای شهری استفاده می کرد. این آثار الهام بخش و نو بود که تکنیک های خاصی را در خلق آنها بکار می برد و بخشی از آثار دیگر او نیز آثار رنگین کمانی اوست که این جا پیش روی شماست.

دگا، این نمایشگاه را بزرگترین نمایشگاه بعد از درگذشت این هنرمند ذکر کرد و افزود: او پیش از مرگ می دانست که این نمایشگاه را برای ایران طراحی و آماده می کنیم و از این بابت بسیار خوشحال بود و ما نیز از این که این فضای بزرگ در موزه هنرهای معاصر تهران به آثار اتو پینه اختصاص یافته است، تشکر می کنیم.

یوآخیم دگا درباره آثار اینستالیشن و چیدمانی این هنرمند نیز توضیح داد: رنگین کمان شاید تبلور بخشی از آثار این هنرمند باشد که در تمام روزگار خود خلق کرده است. شاید این برگردان طیف حیرت آوری باشد درباره هنر باستان ایران.

دبیر نمایشگاه اتو پینه در ادامه افزود: درک ما از هستی و بخصوص جادوی آفرینش و آنچه که اطراف ما را فرا گرفته در این آثار متبلور شده است.

یوآخیم دگا بهره گیری اتو پینه از رنگین کمان را یک رسانه قابل انعطاف دانست و گفت: رنگین کمان در یک لحظه در آسمان اتفاق می افتد و ترکیب هنر و طبیعت را در آثار این هنرمند به ویژه آثار بخش آتش او می بینیم. ما در اثر «رنگین کمان» پرنده ای را بر فراز مونیخ می بینیم و اتو پینه در سال 1972 رنگین کمان دیگری را برای المپیک خلق کرد که حاوی پیام دوستی و صلح بود.

وی تصریح کرد: بسیاری از آثار اتو پینه به سمت آسمان نشانه رفته است و از آن هنگام همیشه به آسمان توجه داشت و همیشه آرزو و رویاهای او این بود که بتواند هنر را ارتقا و توسعه بخشد.

دبیر نمایشگاه آثار اتو پینه آثار این هنرمند را شامل الهام از باد، زندگی، آسمان و ... ذکر کرد و یادآور شد: همه آنچه را که در محوطه موزه هنرهای معاصر تهران می بینید برای پیشرفت و فعل و انفعال هنر لازم بود و همه به ثمر نشسته است.

وی در بخش پایانی سخنانش به گفته ای از اتو پینه اشاره کرد و گفت: اتو پینه در گفتاورد خود در سال 1961 گفته است بزرگترین کاری که کردم این بود در آسمان بی کران شب هنگام نور را پخش کنم و با این کار می خواستم به بشریت بگویم که آزادی پایانی ندارد.

اعلام آمادگی سفیر آلمان برای برپایی نمایشگاه آثار ایرانی در آلمان

ادامه این مراسم به اجرای دو نوازی پیانو و کمانچه با اجرای آرش کامور و شایان شکرابی اختصاص یافت و پس از آن میشاییل فرایهر فون اونگرن – اشتنبرگ سفیر آلمان پشت تریبون ایستاد و درباره این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه یک شادی زیادی را خلق خواهد کرد و از نظر فکری بسیار محرک است و شما را به وجد و شعف می آورد.

وی از مسئولان هنری ایران برای برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد و افزود: در طول 10 سال گذشته این چهارمین نمایشگاه بزرگی است که در این موزه برپا می کنیم و امیدوار هستیم که باز هم برگردیم.

اشتنبرگ برگزاری نمایشگاه اتو پینه را بزرگترین نمایشگاه این هنرمند در سال 2015 ذکر کرد و افزود: او یک هنرمند طراز اول و یک فیلسوف بود، او با هنر آسمانی اش طی 50 سال گذشته بسیار تأثیرگذار بود.

وی ادامه داد: اتو پینه به دنبال برپایی این نمایشگاه در تهران بود و برای این منظور اثر خاصی را نیز خلق کرد که البته خودش موفق به دیدن آن در این جا نشد اما می دانیم که او این جا حضور دارد چرا که در نمایشگاه ملی برلین در آلمان موفقیت چشمگیری داشت.

سفیر آلمان در ایران در ادامه خطاب به علی مرادخانی درباره تبادل فرهنگی دو کشور بیان کرد: من به علاقه آلمان برای تبادل فرهنگی و هنری اشاره می کنم که میزان آن از تعداد بسیار زیاد توریست های آلمانی در ایران پیداست و جایی نمی توان در ایران رفت که کلمات آلمانی را نشنوید و من گاه نمی دانم که در ایران هستم یا آلمان، بنابراین خوب است که هنر ایران نیز از این موزه در گالری ها و موزه های آلمان نیز به نمایش گذاشته شود.

میشاییل فرایهر فون اونگرن – اشتنبرگ در پایان سخنانش اطمینان داد که مخاطبان با دیدن این نمایشگاه با لبخند و شادی در روحشان موزه هنرهای معاصر تهران را ترک خواهند کرد.

تحقق دیپلماسی فرهنگی از موفقیت های دولت یازدهم است

ادامه این مراسم به اجرای موسیقی «بلوز» از سوی گروه موسیقی «چشم سوم» اختصاص یافت و پس از آن علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد در سخنانش با تقدیر از همه کسانی که در برپایی این نمایشگاه تلاش کرده اند، گفت: خوشحالم که می بینم موضوع دیپلماسی فرهنگی که در دولت تدبیر و امید مطرح شده است، در وجوه مختلف آن در حال انجام است و این از موفقیت های دولت کنونی است.

مراخانی درباره اتو پینه هم بیان کرد: او به تنهایی کسی بود که در حوزه دیپلماسی فرهنگی کارهایی را انجام داد به خصوص فعالیت های هنری او که در حوزه هنر شرق انجام شده است.

مرادخانی این نمایشگاه را آغازی برای فعالیت های بیشتر در آینده دانست و افزود: ما در طول یک سال و اندی که در دولت هستیم چند جشنواره برگزار کرده ایم از جمله جشنواره تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی فجر که در مجموع هنرمندان زیادی از سراسر دنیا در ایران حضور یافتند و به اجرای آثارشان در این نمایشگاه پرداختند، همچنین ما نیز در چند کشور از جمله فرانسه برنامه هایی را اجرا کردیم که در ماه های آینده نیز این برنامه ها را ادامه خواهیم داد تا بخشی از دیپلماسی فرهنگی دولت را محقق کنیم.

مرادخانی درادامه سخنانش اظهار کرد: مهمترین وجهی که در سال‌های گذشته فراموش شده بود این است که ایران کشوری با فرهنگ عمیق و غنی است که امروز هم می تواند در فضای دیپلماسی دنیا ارمغان تازه ای داشته باشد و امیدوارم که این فعالیت ها به یک درک عمیق متقابل درباره این حقایق بیانجامد و در آینده بتوانیم روابط عمیق تر و صحیح تری را برقرار کنیم.

در پایان این مراسم، حاضران از نمایشگاه آثار اتو پینه بازدید کردند.