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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

پنجاه و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این شماره مطالب زیر را می خوانید:
ـ شاخص اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام /محمدجواد توکلی و سعید کریمی
ـ برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران/ مرتضی عزتی و مهرداد محمودیان
ـ مدل مردم سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت محور/ احمدعلی یوسفی
ـ تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا/ سیدعباس موسویان، اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنی مقدم
ـ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام / مهدی ذالفقاری، بهرام سحابی، علی رضا سارنج و نادر مهرگان
ـ نقش نهادهای قانونی و سیاسی در توسعه بیمه عمر؛ در کشورهای اسلامیOIC/ حمید سپهردوست و سمانه ابراهیم نسب
ـ نمایه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی(شماره ۴۹-۵۲)/ حسین غفورزاده

http://www.poiict.org/files/list/826104b7f4785d75a5ff5f380cfbe92c.jpg

کد مطلب 2506269
خداداد خادم

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