شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این شماره مطالب زیر را می خوانید:

ـ شاخص اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام /محمدجواد توکلی و سعید کریمی

ـ برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران/ مرتضی عزتی و مهرداد محمودیان

ـ مدل مردم سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت محور/ احمدعلی یوسفی

ـ تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا/ سیدعباس موسویان، اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنی مقدم

ـ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام / مهدی ذالفقاری، بهرام سحابی، علی رضا سارنج و نادر مهرگان

ـ نقش نهادهای قانونی و سیاسی در توسعه بیمه عمر؛ در کشورهای اسلامیOIC/ حمید سپهردوست و سمانه ابراهیم نسب

ـ نمایه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی(شماره ۴۹-۵۲)/ حسین غفورزاده