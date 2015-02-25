خدمات بهزیستی بدون منت و همراه با تکریم ارباب رجوع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم شهسواری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع مدیر کل بهزیستی استان زنجان افزود: دستگیری از محرومان از وظایف مددکاران است که این کار شیوه حضرت امیر المومنین علی (ع) است که روزها مشغول کار و تلاش و فعالیت بودند و شب ها به دستگیری از محرومان و مستضعفان می پرداختند.

وی در بیان ارزش کار مددکاران خاطر نشان کرد: رضایتمندی مردم و مددجویان از مسئولان و مددکاران موجب رضایتمندی خداوند از مسئولان می‌شود.

قائم مقام مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: باید اقداماتی که در بهزیستی انجام می‌شود بدون منت باشد و تکریم ارباب رجوع در اولویت خدمت رسانی مسئولان بهزیستی باشد.

وی بیان کرد: مددکاران در تاسی از حضرت علی (ع) باید به توجه به رفع نیاز محرومان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و بهره گیری از تمام ظرفیت موجود در سازمان بهزیستی به جامعه هدف این سازمان خدمت رسانی کنند.

حجت الاسلام شهسواری با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مرتضی مکاریان مدیر کل سابق بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: وی از مسئولان شایسته کشور است که در مرکز سازمان بهزیستی کشور از وجود ایشان استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرد: مددکاری به عنوان وظیفه ای متکی بر وجدان اخلاقی در راستای خدمت رسانی به جامعه هدف بوده و باید کارها بدون منت و برای رضایت خداوند صورت گیرد و خدمت در این نهاد برای مسئولان و مددکاران مایه افتخار است.