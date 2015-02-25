۱۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین تغییر کاربری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر،نیازعلی ابراهیمی پاک عصرچهارشنبه درهمایش" اراضی کشاورزی را قدر بدانیم" که درسالن جهادکشاورزی قزوین برگزارشد اظهار داشت: تامین امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میتواند به امنیت سیاسی و اجتماعی نیز منجر شود.

وی افزود: در سال ۵۷ با ۳۶ میلیون نفر جمعیت میزان تولیدات کشاورزی ۲۵ میلیون تن بود که در سال ۹۲ برای جمعیت ۷۵ میلیون نفری تولیدات کشاورزی به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: در سال ۵۷ به ازای هر نفر کمتر از یک تن و سال ۹۲ این میزان به ۱۲۰۰ تن رسیده که برای رسیدن به امنیت پایدار غذایی باید این رقم به دو تن و در مجموع ۱۵۰ میلیون تن محصول برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: با روند رشد جمعیتی تا سال ۱۴۰۰ با ۹۵ میلیون نفر جمعیت باید تولیدات ما به ۲۰۰ میلیون تن برسد در غیر این صورت با چالش های جدی روبرو خواهیم شد.

کمبود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب آّب در استان

این کارشناس حوزه کشاورزی بیان کرد: برای تحقق برنامه های پیش بینی شده نیازمند منابع آبی و خاکی هستیم و با تغییرات اقلیم و کاهش بارندگیها از ۲۵۴ میلیمتر به ۲۰۳ میلیمتر شاهد کاهش ۲۰ درصدی بارش ها هستیم که باید از منابع آبی بشدت حفاظت کنیم.

ابراهیمی پاک یادآورشد: در شرایطی که باید مصرف ما در بخش کشاورزی ۱۲ میلیارد مترمکعب باشد این میزان به ۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده که فشار زیادی بر ذخایر آبی وارد می کند که در استان قزوین حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب تراز منفی و کمبود داریم.

وی افزود: از ۱۶۵ میلیون هکتار زمینهای کشور حدود ۸۵ میلیون هکتار غیرقابل استفاده است که ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت رفته و برخی مناطق با شوری زمین و سنگریزه و قلیایی شدن روبرو هستیم که آن را از انتفاع ساقط کرده که نگران کننده است.

این مسئول یادآورشد: سالانه بین سه تا پنج هزار هکتار از اراضی مرغوب کنار شهرها و روستاها از کشت به خشت تبدیل می شود و در شرایطی که باید از زمینهای مرغوب خود صیانت کنیم شاهد تغییر کاربری و تخریب بهترین مراکز تولید هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در استان قزوین از مجموع ۴۲۴ هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در سالهای گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شده که نگران کننده است.