۷۹۸ هکتار از اراضی ملی تهران به دولت بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیان از بازگردانده شدن بیش از ۷۹۸ هکتار از اراضی ملی این استان واقع در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه، تهران و شهریار به دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ سخن گفت.

این مقام مسئول اضافه کرد: با هدف حفظ و حراست از انفال و در راستای اصلاح اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع؛ به سوابق، نقشه‌های اجرای مقررات منابع طبیعی و برگ‌های تشخیص صادره برای این اراضی اعتراض شد، سپس موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان‌های موردنظر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این میزان اراضی به عرصه‌های ملی استان تهران اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده، موضوع بازگردانده شدن بیش از ۴۴۲ هکتار از اراضی ملی در شهرستان‌های تهران، فیروزکوه و شهریار در کمیسیون ماده واحده این شهرستان‌ها در دست بررسی است، افزود: امیدوار هستیم پس از انجام بررسی‌های لازم و صدور رای از سوی کمیسیون‌های ماده واحده، این میزان از اراضی ملی نیز به دولت بازگردانده شود.