پیش بینی مشارکت ۸ میلیارد ریالی مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از فروشگاه نوروزی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی ضمن تأکید بر مشارکت بیشتر خیران برای رفع مشکلات نیازمندان استان، از برگزاری جشن نیکوکاری در این استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به این كه جشن نیكوكاری در آستانه فرا رسیدن سال جدید طی روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم اسفندماه جاری همزمان با ایام فاطمیه همزمان با سراسر كشور در خراسان شمالی نیز برگزار می شود، اظهار كرد: این جشن امسال با شعار "اکرام فاطمی، همبستگی اجتماعی و شور نیکوکاری" در سرتاسر استان برگزار خواهد شد.

حسین پور اضافه كرد: این آیین سیزدهم اسفندماه در سطح مدارس، چهاردهم اسفند در سطح پایگاه های کمیته امداد و دهستان ها و جمعه، پانزدهم اسفند ماه نیز در سطح پایگاه های نماز جمعه برگزار می شود.

مدیركل كمیته امداد استان با بیان این كه به منظور برگزاری این جشن هزار و ۱۰۰ پایگاه ثابت و سیار جمع آوری كمك های مردمی در شهرستان های هشت گانه استان راه اندازی می شود، افزود: از مجموع پایگاه های جشن احسان و نیكوكاری در استان خراسان شمالی ۸۰۰ پایگاه در مدارس، ۱۰۶ پایگاه در روستاها، ۶۷ مورد در مساجد و ۵۲ پایگاه نیز در سطح میادین شهرهای استان دایر می شود.

به گفته حسین پور در این راستا همچنین ۱۳ پایگاه نیز به صورت سیار برای جمع آوری كمك های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست و خیر این استان راه اندازی خواهد شد.

وی در مورد نیازمندی های مستمندان استان برای كمك در جشن نیكوكاری، اظهار كرد: بهترین شیوه كمك مردم خیر خراسان شمالی در جشن نیكوكاری، كمك نقدی است اما برای افرادی كه مایل به اهدای كمك های غیرنقدی هستند نیز نوع نیازها احصا شده است.

حسین پور افزود: تأمین پوشاک و معیشت مستمندان در صدر نیازهای مددجویان و مستمندان خراسان شمالی بوده و این موارد در اولویت کمیته امداد استان برای تأمین در هفته احسان و نیكوكاری قرار گرفته اند.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با یادآوری این كه در جشن احسان و نیكوكاری سال گذشته نیكوكاران و خیران استان در مجموع هفت میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال به نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد کمک کردند، خاطرنشان كرد: پیش بینی می شود امسال در جشن نیكوكاری میزان كمك های مردمی استان به بیش از هشت میلیارد ریال افزایش یابد.

به گفته وی برای اجرای این جشن در سطح مدارس نیز كمیته امداد استان بیش از ۱۱۰ هزار پاكت را در بین مدارس و بین دانش آموزان استان به منظور کمک به نیازمندان توزیع كرده است.

حسین پور ارائه عملکرد یك ساله نهاد كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی به مردم، برگزاری همایش تجلیل از خیران و حامیان طرح اکرام، افتتاح واحدهای مسكونی مددجویی و بهره برداری از طرح های اشتغال زایی مددجویان را برخی دیگر از برنامه های هفته احسان و نیکوکاری در استان اعلام کرد.

گفتنی است، در استان ۹۱۱ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.