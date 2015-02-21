فروشگاه نوروزی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نخستین فروشگاه نوروزی مددجویان کمیته امداد در کشور(بجز تهران) به منظور تأمین مایحتاج مددجویان این نهاد در خراسان شمالی، با تخفیفات ویژه در بجنورد دایر شد.

در این فروشگاه نوروزی که در محل بازار امام رضا(ع) بجنورد دایر شده ۲۰ کارخانه و شرکت تولیدی داخل و خارج استانی، محصولات مختلف خود را در قالب ۴۰ غرفه در معرض بازدید و خرید مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان قرار داده اند.

فروشگاه نوروزی مددجویان کمیته امداد از امروز تا پایان اسفندماه دایر بوده و مددجویان می توانند از ساعت هشت صبح تا هشت شب با مراجعه به این نمایشگاه فروش واقع در بازار روز امام رضا(ع) اقدام به خرید مایحتاج خود با تخفیفات ویژه کنند.

امان الله حسین پور، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در حاشیه آیین گشایش این فروشگاه، اظهار داشت: فروشگاه نوروزی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با هدف تامین مایحتاج نوروزی و معیشتی ویژه مددجویان تحت حمایت از سوی کمیته امداد امام(ره) خراسان شمالی با همکاری تولیدکنندگان و مراکز صنعتی برپا شده است.

وی با اشاره به این که تمامی کالاهای عرضه شده در این فروشگاه از نظر کیفیت و قیمت مورد بازرسی دقیق کارشناسان کمیته امداد قرار گرفته اند، افزود: بر اساس برنامه تعیین شده همه اقلام و کالاهای موجود در این فروشگاه با تخفیف ۱۵ الی ۵۰ درصدی ارائه می شوند.

حسین پور تصریح کرد: تنها مددجویان نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی حق ورود به محوطه این فروشگاه و خرید از آن را دارند.

به گفته وی در راستای حمایت از مددجویان برای خرید از این فروشگاه نیز ۳۵ هزار بن کارت هر کدام به مبلغ ۵۰ هزار تومان بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع شده که در این فروشگاه قابل برداشت و خرید است.

حسین پور اضافه کرد: شارژ اولیه این بن کارت ها به مبلغ ۵۰ هزار تومان از محل کمک های خیران و منابع داخلی کمیته امداد صورت گرفته و تلاش می شود با جذب بیشتر کمک های خیرین این کارت ها مجددا شارژ شوند.

وی افزود: اکنون توزیع بن کارت ها با عاملیت ادارات کمیته امداد در شهرستان های مختلف خراسان شمالی آغاز شده و برای دریافت این کارت ها نیز نیاز به مراجعه حضوری مددجویان به کمیته امداد نیست بلکه مددکاران این نهاد با مراجعه به درب منازل مددجویان اقدام به توزیع و ارائه این کارت ها می کنند.

حسین پور تصریح کرد: ارائه این بن کارت ها ارتباطی به برنامه سالیانه پرداخت عیدی و نیز مستمری ماهیانه به مددجویان ندارد و این خدمات همانند گذشته ارائه خواهد شد.

گفتنی است، در استان ۹۱۱ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.