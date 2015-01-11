۸۰۰ یتیم در خراسان شمالی حامی ندارند

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در خراسان شمالی پنج هزار و ۳۲۴ نفر یتیم وجود دارد و هم اکنون ۲۶ هزار و ۲۷۵ حامي از آن ها حمايت مادي و معنوي مي کنند.

وی با اشاره به این که حامیان یتیم های خراسان شمالی درون و برون استانی هستند، اضافه کرد: ۱۳ هزار حامي در داخل استان و به همين تعداد نيز در خارج از استان وجود دارند.

حسین پور با بیان این که از مجموع يتيمان استان سه هزار و ۵۴۷ نفر زير ۱۸ سال و هزار و ۷۷۷ نفر بالاي ۱۸ سال هستند، اظهار داشت: همچنین از مجموع پنج هزار و ۳۲۴ یتیم موجود در استان ۸۰۲ نفر آنها فاقد حامی هستند.

وی با اشاره به کمک ۵۳ ميليارد ريالي حاميان به يتيمان استان در سال جاری، اضافه کرد: از مجموع اين کمک ها ۳۴ ميليارد و ۱۵۸ ميليون ريال به شکل نقدي و ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال هم به طور غيرنقدي در اختيار يتيمان قرار گرفت.

به گفته این مسئول در خراسان شمالی براي هر يتيم يک شناسه واريز وجود دارد که حاميان داخل و خارج استاني به حساب آن ها پول واريز مي کنند.

حسین پور با اشاره به این که سرانه کمک به يتيمان استان يک ميليون و ۳۶۰ هزار و ۱۹۶ ريال است، افزود: طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با هدف جذب کمک های خیران و رساندن آن به دست یتیمان اجرا شده و این خیران می توانند با شرکت در طرح مزبور سرپرستی ایتام را به عهده گیرند.

وی با بیان این که طرح ایتام از جمله طرح های موفق کمیته امداد در راستای انجام کار خیرخواهانه و بهره مندی ایتام از کمک های حامیان است، اظهار کرد: البته ایتام خراسان شمالی افزون بر کمک حامیان، همانند سایر کودکان تحت پوشش از امکانات معیشتی و تحصیلی این اداره کل هم بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان ۹۰۰ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.