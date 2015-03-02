توسعه گردشگری ادبی در يزد/«وحشی بافقی» و «فرخی» در مسير گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، مروری کوتاه بر اسامی شعرا و ادبای معاصر و البته قرن های نهم و دهم هجری نشان می دهد که یزد شاید نتوانسته در زمینه پرورش شعرای بزرگ به گردپای شیراز برسد اما همین تعداد شاعر و ادیب در قرون گذشته و معاصر، اثرگذاری بالایی در شعر و ادب فارسی داشته اند.

نام شعرایی همچون وحشی بافقی، فرخی یزدی، ریاضی یزدی و ادبا و فلاسفه و اندیشمندان دیگر که نام آنها با کویر یزد عجین شده است، اهمیت این استان در حوزه ادبیات و شعر را به نمایش می گذارد.

کمتر کسی است که نام فرخی یزدی و وحشی بافقی را نشنیده باشد و شعرهای بی مثال این دو شاعر گرانمایه را حداقل چند بیتی در حافظه نداشته باشد.

شعر «دوستان شرح پریشانی من گوش کنید» وحشی بافقی را همگان شنیده اند و علاقمندان به شعر و ادب همه ابیات را در حافظه ثبت کرده اند.

علاقمندی دوستداران شعر و ادب به حضور در خانه و آرامگاه فرخی یزدی و وحشی بافقی

علاقمندان به شعر و ادب فارسی، به جز مرور اشعار و ثبت آن در حافظه، علاقمندی های دیگر نظیر کسب اطلاع از محل زندگی و آرامگاه و... و. این شعرا دارند اما در یزد شاعرانی همچون وحشی بافقی و فرخی یزدی مهجور مانده اند و حتی مقبره وحشی بافقی نیز نام و نشان مشخصی ندارد.

خانه وحشی بافقی

خبرگزاری مهر طی سالهای گذشته گزارش های مفصلی از غربت وحشی بافقی در شهر و دیارش نگاشته تا شاید این شاعر بی آرامگاه از کنج عزلت خارج شود و شاعری که شعرش نماد عشق و شوریدگی است، حداقل در شهر و زادگاهش مورد توجه قرار گیرد.

اهالی یزد فقط می دانند که قبر وحشی بافقی در خیابان مهدی است و شاید در پارکی که در این خیابان، به تندیس رنگ و رو رفته ای از این شاعر نامی مزین شده، قرار داشته باشد.

قبر وحشی بافقی ۴۰ سال پیش آسفالت شد

از آنجا که پارک در مجاورت خیابان اصلی قرار دارد و هم پارک و هم خیابان ۴۰ سال پیش با هم روکش آسفالت شدند، قبر وحشی بافقی زیر آسفالت مدفون شد.

در دو سه سال اخیر، برخی مسئولان فرهنگی استان یزد تلاش‌ هایی برای یافتن قبر این شاعر نامی انجام دادند تا شاید بتوانند مقبره ای کوچک و ساده برای او احداث کنند اما شهرداری یزد در آن زمان اعلام کرد که مشخص نیست قبر وحشی بافقی در وسط خیابان مهدی قرار گرفته یا در داخل پارک و این امر در واقع تلاش نیم بند مسئولان فرهنگی استان یزد را نیز نیمه کاره گذاشت.

پس از آن، میراث فرهنگی استان یزد اعلام کرد که قبر وحشی بافقی را یافته و خبرهای بسیاری نیز از آن منتشر شد. خواهرزاده ۹۵ ساله فرخی یزدی که به منظور احیا خانه تاریخی دایی خود به یزد سفر کرده بود، مسئولان میراث فرهنگی یزد را بر مزار قبر وحشی بافقی که اکنون در زیر خیابان امام مدفون شده است، برد.

در پی سفر خواهرزاده فرخی یزدی به شهر یزد، مسئولان اداره میراث فرهنگی و گردشگری این استان موفق به کشف محل دقیق خاکسپاری وحشی بافقی شدند که ۸۰ سال پیش زیر نخستین خیابان شهر یزد مدفون شده بود.

طبق گفته‌ های سخندان، خواهرزاده فرخی یزد، محل دقیق قبر وحشی بافقی، زیر خیابان امام، سه متری کوچه آرُک، آخر پیاده ‌رو، روبروی مقبره امامزاده شاهزاده فاضل قرار گرفته ‌است.

کشف محل دقیق قبر وحشی بافقی پس از ۸۰ سال

اکنون معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، کشف محل دقیق قبر وحشی بافقی پس از ۸۰ سال را اتفاق بسیار مهمی می داند.

مصطفی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همین منظور قصد داریم با ارائه طرحی به پژوهشکده باستان‌ شناسی، محل شناسایی شده را مورد کاوش قرار دهیم تا ببینیم بقایایی از پیکر وحشی بافقی هنوز مانده‌ یا خیر و در نهایت نیز قصد داریم یادمانی در محل شناسایی شده برپا کنیم.

تنها اثر موجود از وحشی بافقی در خيابان مهدي يزد

وی عنوان کرد: ما توجه ویژه ای به مفاخر به ویژه در بعد گردشگری ادبی داریم اما اثر فیزیکی از شعرا و ادبای یزد در شهر و استان نیست و به رغم اینکه یزد مفاخر بزرگی در این زمینه دارد، چیزی برای ایجاد جاذبه گردشگری ادبی در دست نداشتیم.

فاطمی با اشاره به سفر خواهرزاده فرخی یزدی که خود زمانی شهردار یزد بود، از آمریکا به یزد بیان کرد: با این سفر هم عملیات مرمت خانه فرخی یزدی آغاز شد و هم محل دفن اصلی وحشی بافقی مشخص شد.

وی تاکید کرد: با همکاری شهرداری و صاحب نظران، مسیر خانه فرخی یزدی تا مقبره وحشی بافقی را به مسیر گردشگری ادبی تبدیل خواهیم کرد.

فرخی یزدی و وحشی بافقی برای همه مردم ایران به ویژه علاقمندان به شعر و ادب فارسی و حتی سیاسیون بسیار حائز اهمیت هستند و ایجاد این مسیر گردشگری می تواند تحولی بزرگ در گردشگری استان یزد باشد.

در کنار این شعرا، نویسندگان و فرهیختگانی همچون مهدی آذریزدی، ایرج افشار و بسیاری از شعرا و نویسندگان و فرهیختگان دیگر استان یزد را نیز می توان در نظر داشت و از ظرفیت آنها برای این شاخه جدید گردشگری استفاده کرد.